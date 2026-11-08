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ترامپ: نتایج انتخابات اخیر آمریکا را به عقب برد

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به نتایج انتخابات اخیر، از آنچه عقب‌گرد تاریخی این کشور خواند انتقاد کرد و کاهش سه تریلیون دلاری ارزش بازار سهام را به رخ کشید.

کد خبر: 4200621تاریخ انتشار: 1065 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: نتایج انتخابات اخیر، آمریکا را یک گام بزرگ به عقب در تاریخ برد. حتی بازار سهام آمریکا که در دوران «ترامپ» مانند یک موشک به سمت بالا حرکت می‌کرد، تنها در یک روز سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد.

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برچسب ها

انتخابات آمریکابازار سهامترامپ

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