پیروزی ۴ چهره ضد اسرائیلی در مجلس نمایندگان آمریکا

رشیده طلیب، نماینده دموکرات و فلسطینی‌تبار میشیگان، با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود برای پنجمین دوره متوالی به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

به گزارش تابناک؛ رشیده طلیب، نماینده دموکرات و فلسطینی‌تبار میشیگان، با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود برای پنجمین دوره متوالی به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.





ایلهان عمر، نامزد مسلمان دموکرات که مورد انتقاد شدید دونالد ترامپ بود، در حوزه پنجم ایالت مینه‌سوتا پیروز شد.





کریس راب، نامزد ترقی‌خواه در ناحیه ۳ ایالت پنسیلوانیا و رشیده طلیب، نامزد فلسطینی‌تبار دموکرات در حوزه ۱۲ میشیگان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا شدند.





داریالیزا شوالیه، که در جریان اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل حضور فعالی داشت، در انتخابات ناحیه ۱۳ نیویورک در مجلس نمایندگان پیروز شد.