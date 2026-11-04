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آمریکا با پیش‌نویس تفاهمنامه موافقت کرد

العربی الجدید: تهران و واشنگتن در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند.

کد خبر: 100000467تاریخ انتشار: 17046 بازدید۷

به گزارش تابناک؛ ایالات متحده با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که به ایران ارائه شده، موافقت کرده است.


روزنامه «العربی الجدید» به نقل از منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری گزارش داد که آمریکا با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز دوشنبه به تهران ارائه کرده، موافقت کرده است.


به گفته این منابع، عربستان و امارات نیز پس از اطلاع از مفاد این یادداشت تفاهم، موافقت خود را اعلام کرده‌اند.


این گزارش همچنین حاکی است که تهران و واشنگتن در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند.


پیشینه مذاکرات


در ماه‌های گذشته، موضوع تدوین یک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به‌عنوان چارچوبی برای توقف درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه مذاکرات جامع‌تر مطرح بوده است.


 گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که محورهای مورد بحث شامل وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.


بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مفاد پیش‌نویس‌های قبلی، قرار بود پس از توافق اولیه، یک دوره مذاکراتی برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود.


با این حال، موافقت آمریکا با پیش‌نویس یادداشت تفاهم، به‌تنهایی به معنای توافق نهایی دو طرف نیست و موضع رسمی تهران و جزئیات متن مورد توافق همچنان برای ارزیابی چشم‌انداز مذاکرات اهمیت دارد.


منبع: عصرایران

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برچسب ها

آمریکاقطرتوافقمذاکره با آمریکاپیش نویستفاهمنامهتفاهم

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نظرات بینندگان

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۵۰

مسئولین محترم،نیروهای امنیتی اطلاعاتی و نیروهای مسلح مقتدر باید خیلی خیلی مواظب این مار زخمی باشند.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۳۰

خوبه ترامپ هم شکست خورد وبورس وتولید رشد میکنه الحمدالله

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۲۱

تله است

کاربر قدیمی از سال 86۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۱۶

این تفاهم نامه الان حکم تنگه احد را دارد اگر با آن موافقت شود برنده اصلی آن فقط و فقط ترامپ است که با کاهش قیمت نفت انتخابات را به نفع خود بر می گرداند. هر اتفاقی که قرار است بیفتد باید بعد از انتخابات باشد

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۱۵

آمریکا داره با اینکارها قیمت نفت رو میاره پایین و اینها رو بازی میده

فریدونی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۱۳

خدا رو هزاران مرتبه شکر که جنگ نمیشه

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۹:۰۱

این چیزا پیش درامد جنگه

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