العربی الجدید: تهران و واشنگتن در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ ایالات متحده با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که به ایران ارائه شده، موافقت کرده است.





روزنامه «العربی الجدید» به نقل از منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری گزارش داد که آمریکا با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز دوشنبه به تهران ارائه کرده، موافقت کرده است.





به گفته این منابع، عربستان و امارات نیز پس از اطلاع از مفاد این یادداشت تفاهم، موافقت خود را اعلام کرده‌اند.





این گزارش همچنین حاکی است که تهران و واشنگتن در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند.





پیشینه مذاکرات





در ماه‌های گذشته، موضوع تدوین یک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به‌عنوان چارچوبی برای توقف درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه مذاکرات جامع‌تر مطرح بوده است.





گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که محورهای مورد بحث شامل وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.





بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مفاد پیش‌نویس‌های قبلی، قرار بود پس از توافق اولیه، یک دوره مذاکراتی برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود.





با این حال، موافقت آمریکا با پیش‌نویس یادداشت تفاهم، به‌تنهایی به معنای توافق نهایی دو طرف نیست و موضع رسمی تهران و جزئیات متن مورد توافق همچنان برای ارزیابی چشم‌انداز مذاکرات اهمیت دارد.





منبع: عصرایران