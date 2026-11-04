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پست معنادار ترامپ: وتو!

کلاه سرخ ترامپ با واژه‌ی برجسته‌ی «VETO» بازتاب‌دهنده‌ی رویکرد و مواضع این چهره‌ی سیاسی است. این تصویر در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران را به خود جلب کرده.

کد خبر: 100000477تاریخ انتشار: 10662 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ کلاه سرخ ترامپ با واژه‌ی برجسته‌ی «VETO» منتشر شد که بازتاب‌دهنده‌ی رویکرد و مواضع این چهره‌ی سیاسی است. این تصویر در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.



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برچسب ها

آمریکاانتخاباتوتوترامپ

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نظرات بینندگان

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۴۵

ترامپ یک دیکتاتور بالذات است.

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