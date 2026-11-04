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پست معنادار ترامپ: وتو!
کلاه سرخ ترامپ با واژهی برجستهی «VETO» بازتابدهندهی رویکرد و مواضع این چهرهی سیاسی است. این تصویر در شبکههای اجتماعی توجه کاربران را به خود جلب کرده.
به گزارش تابناک؛ کلاه سرخ ترامپ با واژهی برجستهی «VETO» منتشر شد که بازتابدهندهی رویکرد و مواضع این چهرهی سیاسی است. این تصویر در شبکههای اجتماعی توجه کاربران و رسانهها را به خود جلب کرده است.
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نظرات بینندگان
ترامپ یک دیکتاتور بالذات است.
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