ترامپ: پرونده ایران یکی از عوامل شکست ما بود

ترامپ:فکر می‌کنم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهایی را که در برخورد با ایران به دست آورده‌ایم، درک می‌کنند

به گزارش تابناک؛ ترامپ درباره شکست حزب جمهوری خواهان گفت: فکر می‌کنم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهایی را که در برخورد با ایران به دست آورده‌ایم، درک می‌کنند

ما هنوز مأموریت خود در ایران را به پایان نرسانده‌ایم؛ ممکن است این کار را انجام دهیم و ممکن است هم انجام ندهیم.