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ترامپ: پرونده ایران یکی از عوامل شکست ما بود

ترامپ:فکر می‌کنم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهایی را که در برخورد با ایران به دست آورده‌ایم، درک می‌کنند

کد خبر: 100000475تاریخ انتشار: 9840 بازدید۳

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به گزارش تابناک؛ ترامپ درباره شکست حزب جمهوری خواهان گفت: فکر می‌کنم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهایی را که در برخورد با ایران به دست آورده‌ایم، درک می‌کنند

ما هنوز مأموریت خود در ایران را به پایان نرسانده‌ایم؛ ممکن است این کار را انجام دهیم و ممکن است هم انجام ندهیم.

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برچسب ها

انتخاباتترامپجمهوری خواهان

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نظرات بینندگان

ساربان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۵۹

باشد که درس عبرت تاریخی شود برای هر ناخلف نا اهلی
که چشم طمع به نگین الماس این کره خاکی دارد.

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۱۸

ترامپ میگوید:( آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهایی را که در برخورد با ایران به دست آورده‌ایم، درک می‌کنند)
خوب درک میکنند که رای ندادند.

حسین طالبی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۹:۰۶

درواقع دموکراتا پیروز نشدن.
این ایران بود که پیروز شد.

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