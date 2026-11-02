||14:08
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت
11517بازدید

اظهارات جنجالی ترامپ درباره جنگ با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است و ایران در حال مذاکره با ایالات متحده است.

کد خبر: 100000178تاریخ انتشار: 11517 بازدید

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است.

به گزارش تابناک، در ادامه متن پرسش و پاسخ رئیس‌جمهور آمریکا با خبرنگاران می‌آید:

سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا به تغییر رژیم در ایران نیاز دارید؟

ادعای ترامپ: ما به‌نوعی و از یک نظر، رژیم را تغییر داده‌ایم. این کار را دو بار انجام داده‌ایم.

سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا از این‌که ایران تا این اندازه مقاومت کرده، غافلگیر شده‌اید؟

ادعای ترامپ: نمی‌دانم منظور از «مقاومت» چیست. منظورم این است که ما با آن‌ها با ملایمت رفتار کرده‌ایم، چون آن‌ها می‌خواهند مذاکره کنند و مدام به مذاکره ادامه می‌دهند.

اما در مقطعی، مجبور خواهیم شد این کار را انجام دهیم.

در بخش عمده‌ای از این جنگ، ما واقعاً در حال جنگیدن نبوده‌ایم.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

مذاکرهترامپتغییر رژیمجنگ با ایران

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۲:۲۵

واقعا نمیدانم در جواب اینهمه وقاحت چه میشود به این کفتار پیر گفت.

محسن۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۴۸

مرتیکه حرفهاش هم عین خودش بی سرو ته و مزخرف ه

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۱۲

وقتی با این حیوانات درنده مواجه میشوی به این نتیجه میرسی که سلاح هسته ای واقعا برای محافظت از ایران واجب است.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.