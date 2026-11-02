اظهارات جنجالی ترامپ درباره جنگ با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است و ایران در حال مذاکره با ایالات متحده است.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است.

به گزارش تابناک، در ادامه متن پرسش و پاسخ رئیس‌جمهور آمریکا با خبرنگاران می‌آید:

سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا به تغییر رژیم در ایران نیاز دارید؟

ادعای ترامپ: ما به‌نوعی و از یک نظر، رژیم را تغییر داده‌ایم. این کار را دو بار انجام داده‌ایم.

سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا از این‌که ایران تا این اندازه مقاومت کرده، غافلگیر شده‌اید؟

ادعای ترامپ: نمی‌دانم منظور از «مقاومت» چیست. منظورم این است که ما با آن‌ها با ملایمت رفتار کرده‌ایم، چون آن‌ها می‌خواهند مذاکره کنند و مدام به مذاکره ادامه می‌دهند.

اما در مقطعی، مجبور خواهیم شد این کار را انجام دهیم.

در بخش عمده‌ای از این جنگ، ما واقعاً در حال جنگیدن نبوده‌ایم.