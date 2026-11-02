اظهارات جنجالی ترامپ درباره جنگ با ایران
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است و ایران در حال مذاکره با ایالات متحده است.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که او با ایران با ملایمت رفتار کرده است.
به گزارش تابناک، در ادامه متن پرسش و پاسخ رئیسجمهور آمریکا با خبرنگاران میآید:
سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا به تغییر رژیم در ایران نیاز دارید؟
ادعای ترامپ: ما بهنوعی و از یک نظر، رژیم را تغییر دادهایم. این کار را دو بار انجام دادهایم.
سؤال خبرنگار از ترامپ: آیا از اینکه ایران تا این اندازه مقاومت کرده، غافلگیر شدهاید؟
ادعای ترامپ: نمیدانم منظور از «مقاومت» چیست. منظورم این است که ما با آنها با ملایمت رفتار کردهایم، چون آنها میخواهند مذاکره کنند و مدام به مذاکره ادامه میدهند.
اما در مقطعی، مجبور خواهیم شد این کار را انجام دهیم.
در بخش عمدهای از این جنگ، ما واقعاً در حال جنگیدن نبودهایم.
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نظرات بینندگان
واقعا نمیدانم در جواب اینهمه وقاحت چه میشود به این کفتار پیر گفت.
مرتیکه حرفهاش هم عین خودش بی سرو ته و مزخرف ه
وقتی با این حیوانات درنده مواجه میشوی به این نتیجه میرسی که سلاح هسته ای واقعا برای محافظت از ایران واجب است.
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