مجله اکونومیست با انتشار ویژه‌نامه سالانه «The World Ahead ۲۰۲۷» بار دیگر تصویری نمادین از چشم‌انداز جهان در سال آینده ارائه کرده است؛ جلدی با ترکیب رنگ‌های قرمز، سیاه و سفید که در آن موشک، تانک، ماهواره، نمادهای هوش مصنوعی، نمودارهای اقتصادی، آتش‌سوزی، دارو و نشانه‌های سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، اکونومیست در تازه‌ترین شماره آینده‌نگرانه خود، تصویری از جهان سال ۲۰۲۷ ترسیم کرده که در آن نشانه‌های بحران و دگرگونی تقریباً در تمام بخش‌های تصویر به چشم می‌خورد. این تصویر که اثر کلئون پترسون، هنرمند آمریکایی است، به شکل یک کره طراحی شده و مجموعه‌ای از نمادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، فناورانه و اجتماعی را در خود جای داده است.

انتخاب رنگ‌های قرمز، سیاه و سفید نیز به فضای پرتنش تصویر کمک کرده است؛ جهانی که در آن جنگ، رقابت اقتصادی، فناوری‌های نوظهور و بحران‌های زیست‌محیطی از یکدیگر جدا نیستند.

نکته قابل توجه آن است که اکونومیست شش محور اصلی را در زیر عنوان جلد آورده است: فصل پایانی ترامپ و تلاش او برای ترک نکردن آرام صحنه سیاست، شتاب هوش مصنوعی و واکنش‌های منفی به آن، پیامدهای پس از ایران، تداوم گرمایش زمین، رشد پوپولیسم و فرسودگی مخاطبان از بازسازی مکرر مجموعه‌های سینمایی هالیوود.

این عناوین نشان می‌دهد که نگاه تحریریه اکونومیست به سال آینده صرفاً معطوف به جنگ و سیاست نیست؛ بلکه اقتصاد، فناوری، فرهنگ عمومی و حتی الگوهای مصرف نیز در مرکز توجه قرار دارند.

ایران؛ محوری که پیامدهای آن از مرزهای منطقه فراتر می‌رود

یکی از مهم‌ترین عبارت‌های درج‌شده روی جلد، «After Iran» است؛ عبارتی که اکونومیست برای اشاره به پیامدهای منطقه‌ای و جهانی تحولات مرتبط با ایران انتخاب کرده است.

این انتخاب از آن جهت اهمیت دارد که ایران در این شماره صرفاً به‌عنوان یک موضوع منطقه‌ای مطرح نشده، بلکه تحولات مرتبط با آن در پیوند با امنیت انرژی، مناسبات قدرت‌ها، تجارت جهانی و امنیت غذایی بررسی شده است.

تام استندیج، سردبیر ویژه‌نامه The World Ahead ، در توضیح این محور می‌گوید جهان در سال ۲۰۲۷ با پیامدهای جنگ آمریکا با ایران روبه‌رو خواهد بود؛ پیامدهایی که از بازآرایی سیاست منطقه‌ای و تغییر مسیرهای انرژی تا کمبود کود شیمیایی و تهدید امنیت غذایی میلیون‌ها نفر امتداد پیدا می‌کنند.

در ارزیابی اکونومیست، یکی از مهم‌ترین نتایج این تحولات، تغییر نگاه متحدان و رقبای آمریکا به این کشور است. این مجله معتقد است متحدان واشنگتن اعتماد سابق را به آن ندارند و دشمنانش نیز دیگر همان میزان پیشین از قدرت بازدارندگی آمریکا هراس ندارند.

از منظر این تحلیل، موضوع فقط نتیجه یک تقابل نظامی نیست؛ مسئله اصلی، پیامدهای راهبردی آن برای جایگاه آمریکا و ساختار قدرت در خاورمیانه است.

در چنین چارچوبی، اهمیت ایران در محاسبات بین‌المللی را نمی‌توان صرفاً با تحولات سیاسی داخلی یا روابط دوجانبه با کشورهای منطقه سنجید. انرژی، امنیت دریایی، زنجیره تأمین مواد غذایی و مناسبات قدرت‌های جهانی، همگی می‌توانند از تحولات مرتبط با ایران تأثیر بپذیرند.

آمریکا در آستانه دوران پساترامپ؛ پایان نفوذ یا آغاز مرحله‌ای تازه؟

یکی دیگر از محورهای اصلی جلد، آینده سیاسی دونالد ترامپ است. اکونومیست از تعبیر «فصل پایانی ترامپ» استفاده کرده، اما هم‌زمان تأکید دارد که رئیس‌جمهور آمریکا قرار نیست به‌آسانی از صحنه سیاسی کنار برود.

تام استندیج معتقد است با آغاز رقابت‌ها برای جانشینی ترامپ، او ممکن است به‌جای تبدیل شدن به رئیس‌جمهوری کم‌اثر در ماه‌های پایانی، رفتار تهاجمی‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تری در پیش بگیرد.

بر اساس ارزیابی این مجله، صدور فرمان‌های اجرایی بیشتر، اختلافات حقوقی، تغییر نام‌های جغرافیایی، اجرای پروژه‌های بزرگ و حتی ماجراجویی‌های نظامی از جمله اقداماتی است که ممکن است در راستای حفظ نفوذ سیاسی و ثبت میراث ترامپ دنبال شود. این پیش‌بینی در واقع به یک پرسش مهم‌تر اشاره دارد: آیا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به معنای پایان ترامپیسم در سیاست آمریکا خواهد بود؟

هوش مصنوعی؛ از شتاب فناوری تا نگرانی از حباب اقتصادی

تصویر یک مغز دیجیتال، ربات، تراشه و نمودار نزولی در جلد اکونومیست، با یکی دیگر از محورهای مهم این ویژه‌نامه ارتباط دارد: آینده هوش مصنوعی. اکونومیست معتقد است در سال ۲۰۲۷ هم‌زمان با افزایش توانایی‌های هوش مصنوعی، واکنش منفی به شرکت‌های بزرگ فناوری نیز تشدید خواهد شد.

نگرانی این مجله تنها به حذف مشاغل یا تغییر ساختار بازار کار محدود نیست؛ بدهی‌های فزاینده شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، قراردادهای پیچیده و غیرشفاف و خطر شکل‌گیری حباب اقتصادی نیز در کانون توجه قرار دارند.

به این ترتیب، هوش مصنوعی در نگاه اکونومیست هم فرصت بزرگ اقتصادی است و هم منبعی برای شکل‌گیری ریسک‌های مالی، سیاسی و امنیت سایبری.

اروپا؛ بازگشت پوپولیسم و آزمون سیاسی فرانسه

در بخش دیگری از تصویر، نمادهای سیاسی و انتخاباتی در کنار نشانه‌هایی از بحران اقتصادی دیده می‌شوند. اکونومیست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ و احتمال پیروزی مارین لوپن را یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی اروپا می‌داند.

از نگاه این نشریه، چنین نتیجه‌ای می‌تواند روابط فرانسه و آلمان را که یکی از پایه‌های اصلی قدرت اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، با چالش جدی روبه‌رو کند.

هم‌زمان، افزایش بدهی دولت‌ها و رشد بازده اوراق قرضه در کشورهای ثروتمند، موضوع دیگری است که اکونومیست نسبت به آن هشدار داده است. به باور این مجله، ادامه هزینه‌کردهای فراتر از توان اقتصادی دولت‌ها نمی‌تواند بدون پیامد باقی بماند.

تایوان، فضا و رقابت قدرت‌های بزرگ

در میان نمادهای نظامی و فناورانه جلد، نشانه‌هایی از رقابت چین و آمریکا نیز دیده می‌شود. اکونومیست سال ۲۰۲۷ را برای تایوان دوره‌ای حساس توصیف می‌کند و به گزارش‌هایی اشاره دارد که بر اساس آنها، شی جین‌پینگ از ارتش چین خواسته است تا سال ۲۰۲۷ برای تصرف این جزیره آمادگی داشته باشد.

البته آمادگی نظامی با تصمیم قطعی برای آغاز جنگ یکسان نیست؛ اما همین احتمال، یکی از عوامل افزایش تنش در شرق آسیا خواهد بود.

در کنار آن، کاهش هزینه پرتاب به فضا و برنامه‌های شرکت اسپیس‌ایکس برای پرتاب‌های منظم ماهواره‌ای، راه‌اندازی ایستگاه فضایی خصوصی و حتی ایده ایجاد مراکز داده در مدار زمین از دیگر موضوعات این شماره است.

از داروهای لاغری تا بحران هالیوود

اکونومیست در کنار مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، دو تحول متفاوت در زندگی روزمره و فرهنگ عمومی را نیز برجسته کرده است.

نخست، گسترش داروهای کاهش وزن مانند اوزمپیک و تأثیر آنها بر رفتار مصرف‌کنندگان و صنعت داروسازی است. این مجله معتقد است تغییر الگوی وزن و سبک زندگی می‌تواند هزینه‌کرد مردم در حوزه پوشاک، لوازم آرایشی و تناسب اندام را نیز تغییر دهد.

موضوع دوم، آینده هالیوود است. بازسازی مکرر مجموعه‌های سینمایی قدیمی و تلاش برای بازگرداندن مخاطبان به فرنچایزهای شناخته‌شده، از نگاه اکونومیست ممکن است با خستگی مخاطبان روبه‌رو شود؛ به‌ویژه آنکه تولیدات کم‌هزینه‌تر و مستقل ساخته‌شده توسط چهره‌های فعال در یوتیوب توانسته‌اند توجه مخاطبان را به خود جلب کنند.

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آیا اکونومیست در حال پیشگویی آینده است؟

جلدهای سالانه اکونومیست همواره با واکنش‌ها و تفسیرهای مختلفی روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند برای تک‌تک نمادهای این تصاویر معنایی پنهان پیدا کنند و آنها را به رویدادهای مشخص آینده ارتباط دهند.

با این حال، باید میان پیش‌بینی‌های رسمی تحریریه و برداشت‌های شخصی از جزئیات تصویر تفاوت قائل شد. اکونومیست برای همه اجزای این تصویر توضیح رسمی و مستقلی ارائه نکرده است؛ بنابراین نسبت دادن یک پیام قطعی یا پیش‌بینی محرمانه به هر نماد، بدون سند، قابل اتکا نیست.

آنچه از متن رسمی این ویژه‌نامه برمی‌آید، تصویری از جهانی است که در آن پیامدهای تحولات ایران، آینده نظم سیاسی آمریکا، رقابت فناوری، بحران بدهی‌ها و تغییرات اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پیام جلد The World Ahead ۲۰۲۷ نه پیش‌بینی یک حادثه مشخص، بلکه نمایش جهانی باشد که در آن هیچ بحران بزرگی در مرزهای جغرافیایی خود باقی نمی‌ماند؛ جنگ می‌تواند به بازار انرژی و سفره مردم راه پیدا کند، رقابت فناوری به بحران مالی تبدیل شود و تحولات سیاسی یک کشور، موازنه قدرت در قاره‌ای دیگر را تغییر دهد.