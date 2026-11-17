نشریه «اکونومیست» که به پیشگویی هایش معروف است و هرسال روی جلد مجله‌اش اتفاقات سال بعد را پیشگویی می‌کند، رخدادهای سال ۲۰۲۷ را پیشگویی کرد.

به گزارش تابناک؛ نشریه «اکونومیست» که به پیشگویی هایش معروف است و هرسال روی جلد مجله‌ اش اتفاقات سال بعد را پیشگویی می‌کند، رخدادهای سال ۲۰۲۷ را پیشگویی کرد.