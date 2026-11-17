شبکه المسیره گزارش داد که برخی شرکت‌های بین المللی هواپیمایی بین‌المللی به دلیل تداوم تهدیدهای امنیتی، تعلیق پروازهای خود به عربستان را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کردند.

به گزارش تابناک؛ مجله آمریکایی Condé Nast Traveller که در حوزه سفر و گردشگری فعالیت می‌کند، گزارش داد که صنعت هوانوردی عربستان با اختلالات گسترده و لغو مستمر پروازهای بین‌المللی روبه روست؛ وضعیتی که به گفته این مجله، با تداوم حملات ادامه دارد.

در این گزارش به نام شرکت‌ها و کشورها که تعلیق پروازها به عربستان را تمدید کرد، اشاره نشده است.

این مجله همچنین از ادامه هشدارهای دولتی بین‌المللی درباره سفر به عربستان خبر داد و اعلام کرد که این هشدارها به دنبال حملات و نگرانی‌ها از بسته شدن حریم هوایی این کشور صادر شدند.

بر اساس این گزارش، برخی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نیز تعلیق پروازهای خود به عربستان را به دلیل تداوم تهدیدهای امنیتی تا سال ۲۰۲۷ تمدید کردند.

عربستان در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان (۲۲ تیرماه) اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبه رو شد.

مقامات یمنی همچنین در پاسخ به حملات سعودی به کشورشان، چند نقطه حیاتی از عربستان از جمله فرودگاه ملک خالد شهر ریاض و ملک فهد شهر دمام در شرق عربستان را هدف حملات متعدد قرار دادند.

به دنبال این حملات و اختلال در پرواز هواپیماهای این دو فرودگاه مهم عربستان، بسیاری از شرکت‌های خارجی پروازهای خود به این دو منطقه از عربستان را لغو کردند.

منبع: ایرنا



