به گزارش تابناک؛ الکساندر کیسلیوف، اخترشناس روس، خاطرنشان می‌کند که یکی از بزرگ‌ترین حفره‌های تاجی — با قطری در حدود یک میلیون کیلومتر — بر سطح خورشید شکل گرفته است. در تصاویر، این پدیده به‌صورت یک فضای خالیِ سیاه و عظیم دیده می‌شود.

این دانشمند پیامد‌های شکل‌گیری چنین پدیده‌ای را برای زمین این‌گونه توضیح می‌دهد:

«ظهور حفره‌های تاجی بزرگ بر سطح خورشید، به دلیل پویاییِ ساختار‌های میدان مغناطیسیِ باز، منجر به بروز اثرات ژئوفیزیکی خاصی بر روی زمین می‌شود. در این نواحی، خطوط میدان مغناطیسی به سطح خورشید بازنمی‌گردند، بلکه تا فضای میان‌سیاره‌ای امتداد می‌یابند. در نتیجه، پلاسما آزادانه از تاج خورشیدی جریان می‌یابد و جریان‌های باد خورشیدیِ پرسرعتی را ایجاد می‌کند که سرعت آنها به ۸۰۰ کیلومتر بر ثانیه می‌رسد.»

او می‌افزاید: «هنگامی که این جریان‌ها به مدار زمین می‌رسند، با مگنتوسفر (مغناطیس‌سپهر) سیاره برخورد کرده و موجب بروز طوفان‌های ژئومغناطیسی با شدت‌های متفاوت می‌شوند. این امر می‌تواند موجب اختلال در ارتباطات رادیویی موج‌کوتاه و سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای جهانی گردد. علاوه بر این، بر فضاپیما‌هایی که در مدار نزدیک زمین قرار دارند نیز تأثیر گذاشته و موجب کاهش سریع‌تر ارتفاع مداری آنها می‌شود.»

کیسلیوف تأکید می‌کند که این اثرات بر روی سطح زمین نیز قابل مشاهده هستند:

«ایستگاه‌های فرعی برق روی زمین ممکن است دچار اضافه بار شوند. از نظر پدیده‌های بصری، احتمال وقوع شفق‌های قطبی شدید وجود دارد که در صورت بروز طوفان‌های بسیار قوی، ممکن است تا عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر نیز گسترش یابند.» به گفته او، این رویداد تأثیر مستقیمی بر اقلیم جهانی یا محلی ندارد و موجب افزایش یا کاهش محسوس دما نیز نمی‌شود.

منبع: راشا تودی