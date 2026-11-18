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عکس: مقایسه سد میمه دهلران در آبان ۱۴۰۵ با آبان ۱۴۰۴
تصویری مقایسهای از سد میمه شهرستان دهلران در آبان امسال با پارسال همین موقع
به گزارش تابناک، تصویری مقایسهای از سد میمه شهرستان دهلران در استان ایلام امسال با پارسال همین موقع را مشاهده میکنید.
تصویر بالا ۲۲ آبان امسال
تصویر پایین ۲۲ آبان پارسال
ذخیره و انباشت آب در پشت سد میمه در شهرستان دهلران طی امسال از وضعیت بسیار مطلوبتری به نسبت سال اخیر در مدت زمان مشابه برخوردار است.
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