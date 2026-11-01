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عکس ماهوارهای حیرتانگیز از رشتهکوه هیمالیا
تصویری حیرتانگیز از رشتهکوه هیمالیا
به گزارش تابناک، تصویری حیرتانگیز از رشتهکوه هیمالیا را مشاهده میکنید.
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تصویری حیرتانگیز از رشتهکوه هیمالیا
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نظرات بینندگان
زیاد جدی نگیرید. مگه میشه هم ارتفاع کوهها رو دید و هم قوس زمین. هوش مصنوعی باعث مدهوشی نشه
استدلال شما درست نیست، مگه نمیشه روی یک کره، تعدادی میخ فرو کرد که کاملا هم ارتفاعش مشخص باشه.بعدشم که که کره را تخت کنیم باز میخها مشخص هستند. با اینحال اینکم رشته کوه هیمالایا اینقدر مستقیم و متوالی هست جای شک داره. باید دید در واقعیت چطور هست.
ai است!
هر دو طرف کوه دارند، یک طرف سرسبز و پر آب، آنقدر پر آب که خیلیها را غرق میکند و طرف دیگر آنقدر خشک که از تشنگی میمیراند.
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