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21615بازدید

عکس ماهواره‌ای حیرت‌انگیز از رشته‌کوه هیمالیا

تصویری حیرت‌انگیز از رشته‌کوه هیمالیا

کد خبر: 100000090تاریخ انتشار: 21615 بازدید
هیمالیا
به گزارش تابناک، تصویری حیرت‌انگیز از رشته‌کوه هیمالیا را مشاهده می‌کنید.

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برچسب ها

هیمالیاعکس ماهواره ایرشته‌کوه هیمالیا

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نظرات بینندگان

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۴

زیاد جدی نگیرید. مگه میشه هم ارتفاع کوهها رو دید و هم قوس زمین. هوش مصنوعی باعث مدهوشی نشه

کاربر۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۰

استدلال شما درست نیست، مگه نمیشه روی یک کره، تعدادی میخ فرو کرد که کاملا هم ارتفاعش مشخص باشه.‌بعدشم که که کره را تخت کنیم باز میخها مشخص هستند. با اینحال اینکم رشته کوه هیمالایا اینقدر مستقیم و متوالی هست جای شک داره. باید دید در واقعیت چطور هست.

سهیل۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۲:۰۶

ai است!

بچه یز۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۱:۰۴

هر دو طرف کوه دارند، یک طرف سرسبز و پر آب، آنقدر پر آب که خیلی‌ها را غرق میکند و طرف دیگر آنقدر خشک که از تشنگی میمیراند.‌

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