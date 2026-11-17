گروگانگیری ۳ دانشآموز در ایرانشهر
فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از گروگانگیری ۳ دانشآموز توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو خبر داد و گفت: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با جدیت ادامه دارد.
به گزارش تابناک، سرهنگ اسماعیلزاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک مورد گروگانگیری در شهرستان ایرانشهر، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسیهای اولیه نشان داد که ۴ سرنشین یک دستگاه خودروی پژو، ۳ دانشآموز را مقابل درب مدرسه به گروگان گرفته و از محل متواری شدهاند.
در روز ۲۶ آبان اسماعیل زاده تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و میدانی، بررسی ابعاد حادثه و جمعآوری سرنخهای موجود را آغاز کردهاند و تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام و پیگیری وضعیت دانشآموزان با جدیت ادامه دارد.
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