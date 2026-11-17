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متخلفان طرح زوج و فرد چقدر جریمه میشوند؟
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور از جریمه ۴۰۰ هزار تومانی برای تردد غیرمجاز در طرح زوج و فرد از درب منزل خبر داد.
به گزارش تابناک؛ سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روزهای امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: مبلغ جریمه تردد غیرمجاز در محدوده اجرای این طرح ۴۰۰ هزار تومان است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل بهصورت ۲۴ ساعته خواهد بود، اظهار کرد: این طرح ساعت محدود و مشخصی ندارد و از ابتدای روز تا پایان آن اجرا میشود.رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: حتی خودروهایی که دارای مجوز طرح ترافیک سالانه هستند نیز مشمول محدودیتهای طرح زوج و فرد از درب منزل میشوند و در صورت تردد غیرمجاز، جریمه خواهند شد.
شکیبایی از شهروندان خواست با توجه به اجرای این محدودیتها، از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خودداری کنند و برای جلوگیری از اعمال جریمه، ضوابط طرح را رعایت کنند.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
بی منطق ترین طرح همین است که ما رو مجبور میکنن بخاطر اشتباهات خودشون ماشین نیاریم
آلان منی که از پرند باید بیام تا نزدیک تجریش سرکار چه باید کنم
یا کسانی که بچه ها رو مدرسه میبرن و میارن
یا ده ها نفر دیگه که هزار و یک مشکل دارن
تکلیف پول عوارض و بیمه ای که بابت کل سال از مردم میگیرید چیه؟ آیا شرعا حرام نیست؟ تو نصف تهران که نمینونیم بریم چون طرحه نصفشم که تو 6 ماه سال زوج و فرد از درب منزل اجرا میشه، روزهایی هم که میریم ترافیک بیچارمون میکنه ولی عوارض سالانه و بیمه را بابت کل سال میگیرید اونم با قیمتهای نجومی خودرو که بخاطر تورم روزانه بالا میره. این عدالته؟؟؟؟
زمان کرونا که تردد خودرو نبود مگه آلودگی رفع شد. اگر عرضه حل آلودگی را ندارند حداقل زندگی را برای مردم سخت نکنند
باتوجه به کسری بودجه دولت طبیعی است و این طرح ها فقط برای قانونی جلوه دادن رفتار های غیر منطقی دولت می باشد
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