به گزارش تابناک؛ سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روزهای امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: مبلغ جریمه تردد غیرمجاز در محدوده اجرای این طرح ۴۰۰ هزار تومان است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به‌صورت ۲۴ ساعته خواهد بود، اظهار کرد: این طرح ساعت محدود و مشخصی ندارد و از ابتدای روز تا پایان آن اجرا می‌شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: حتی خودروهایی که دارای مجوز طرح ترافیک سالانه هستند نیز مشمول محدودیت‌های طرح زوج و فرد از درب منزل می‌شوند و در صورت تردد غیرمجاز، جریمه خواهند شد.

شکیبایی از شهروندان خواست با توجه به اجرای این محدودیت‌ها، از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خودداری کنند و برای جلوگیری از اعمال جریمه، ضوابط طرح را رعایت کنند.

منبع: تسنیم