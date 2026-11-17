دو کاوشگر آمریکایی که بخشی از مأموریت «اسکپید» (ESCAPADE) هستند، مرحله‌ای غیرمعمول از سفر خود به سوی مریخ را به پایان رساندند.

به گزارش تابناک؛ ناسا گزارش داد که این کاوشگر‌ها در روز‌های ۷ و ۹ نوامبر ۲۰۲۶، در حالی که به زمین نزدیک می‌شدند، موتور‌های خود را روشن کردند تا مسیر حرکتشان را تغییر داده و به سمت «سیاره سرخ» (مریخ) بروند. این نخستین باری است که ناسا برای اعزام فضاپیما به مریخ، از چنین مانوری استفاده می‌کند.

یک سال حضور در فضا پیش از پرواز به سوی مریخ

کاوشگر‌های مأموریت «اسکپید» در نوامبر ۲۰۲۵ با دومین موشک «نیو گلن» (New Glenn) متعلق به شرکت «بلو اوریجین» (Blue Origin) به فضا پرتاب شدند. قرار بود این مأموریت در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شود؛ زمانی که موقعیت نسبی زمین و مریخ برای انجام این سفر بسیار مناسب بود. با این حال، تأخیر در آماده‌سازی موشک باعث شد امکان استفاده از آن بازه زمانی برای پرتاب فراهم نشود؛ و فرصت مشابه بعدی نیز تا ۲۶ ماه پس از آن پیش نمی‌آمد.

ناسا به جای به تعویق انداختن پرتاب، راهکار دیگری را برگزید: کاوشگر‌ها در مداری کشیده پیرامون «نقطه لاگرانژی L ۲» قرار گرفتند؛ منطقه‌ای که در آن، تأثیر گرانشی زمین و خورشید به فضاپیما اجازه می‌دهد موقعیت ثابتی نسبت به آنها داشته باشد. این مسیر به دو کاوشگرِ هم‌اندازه با یخچال امکان داد تا پیش از بازگشت به نزدیکی زمین در نوامبر ۲۰۲۶، نزدیک به یک سال را در فضا سپری کنند.

هنگام نزدیک شدن به سیاره ما، هر یک از کاوشگر‌ها مانور دقیقی را با روشن کردن موتور‌های خود انجام دادند. آنها از نیروی گرانش زمین همچون یک «قلاب‌سنگ» (برای شتاب‌گیری) بهره بردند و هم‌زمان با روشن کردن موتورها، تنظیمات لازم را در سرعت و جهت پرواز خود اعمال کردند. نخستین مانور در ۷ نوامبر و دومین مانور در ۹ نوامبر انجام شد. به گفته ناسا، هر دو مانور با موفقیت به پایان رسیدند.

عسل نصیری، معاون بخش پرواز‌های فضایی در شاخه «هلیوفیزیک» (فیزیک خورشیدی) ناسا، اظهار داشت: «این نخستین باری است که ناسا از مانور "کمک‌گرانشی" (gravity-assist) همراه با روشن کردن موتور‌ها در نزدیکی زمین استفاده می‌کند تا فضاپیمایی را به سوی مریخ هدایت کند. ما این کار را طی دو روز، دو بار با موفقیت انجام دادیم.» پس از چند اصلاح جزئی در مسیر حرکت، انتظار می‌رود که این دو کاوشگر در سپتامبر ۲۰۲۷ به مریخ برسند.

منبع: Naukatv.ru