گزارش‌ها حاکی است در ماجرای [جمع آوری] کارت سوخت علی‌رغم ادعای برخی مسئولان دولت، این ادعا که تصمیم دولت درباره کارت سوخت جایگاه‌ها هنوز قطعی نشده، درست نیست و این طرح هم اکنون حداقل در ۱۱ استان در حال اجراست.

به گزارش تابناک؛ بی‌برنامگی و چند دستگی در دولت که هر کسی ساز خود را می‌زند، چشم انداز تیره‌ای از سرنوشت طرح‌های بنزینی مشاوران دولت به نمایش می‌گذارد؛ به ویژه آنکه دشمن طراحی ویژه‌ای برای به آشوب کشاندن کشور دارد.

مشاوران التهاب‌آفرین دولت هنوز مشغول کارند!

در حالی‌که برخی معاونان و مشاوران دولت با اظهارات و طرح‌های خود بارها التهاب‌آفرین شده‌اند اما هنوز مشغول کارند! و سؤال همه این است که چرا این افراد برکنار نمی‌شوند؟

از سوی دیگر محرم ندانستن مردم و اجرای پنهانی طرح‌های مهم و حساس، امر بسیار خطرناکی است که می‌تواند به یکباره کار را از کنترل خارج کند.

انفعال عملی مجلس و قوه قضائیه هم در قبال اقدامات التهاب آفرین در دولت، سؤال برانگیز شده است.

اگرچه تصور می‌شد با تذکر معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیمات مسئله‌ساز دولت متوقف شده باشد، اما گزارش‌ها حاکی است در ماجرای [جمع آوری] کارت سوخت علی‌رغم ادعای برخی مسئولان دولت، این ادعا که تصمیم دولت درباره کارت سوخت جایگاه‌ها هنوز قطعی نشده، درست نیست و این طرح هم اکنون حداقل در ۱۱ استان در حال اجراست.

منبع: کیهان



