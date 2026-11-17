کیهان: طرحهای جدید دولت، مقدمه آشوب است
گزارشها حاکی است در ماجرای [جمع آوری] کارت سوخت علیرغم ادعای برخی مسئولان دولت، این ادعا که تصمیم دولت درباره کارت سوخت جایگاهها هنوز قطعی نشده، درست نیست و این طرح هم اکنون حداقل در ۱۱ استان در حال اجراست.
به گزارش تابناک؛ بیبرنامگی و چند دستگی در دولت که هر کسی ساز خود را میزند، چشم انداز تیرهای از سرنوشت طرحهای بنزینی مشاوران دولت به نمایش میگذارد؛ به ویژه آنکه دشمن طراحی ویژهای برای به آشوب کشاندن کشور دارد.
مشاوران التهابآفرین دولت هنوز مشغول کارند!
در حالیکه برخی معاونان و مشاوران دولت با اظهارات و طرحهای خود بارها التهابآفرین شدهاند اما هنوز مشغول کارند! و سؤال همه این است که چرا این افراد برکنار نمیشوند؟
از سوی دیگر محرم ندانستن مردم و اجرای پنهانی طرحهای مهم و حساس، امر بسیار خطرناکی است که میتواند به یکباره کار را از کنترل خارج کند.
انفعال عملی مجلس و قوه قضائیه هم در قبال اقدامات التهاب آفرین در دولت، سؤال برانگیز شده است.
اگرچه تصور میشد با تذکر معاون اول رئیسجمهور، تصمیمات مسئلهساز دولت متوقف شده باشد، اما گزارشها حاکی است در ماجرای [جمع آوری] کارت سوخت علیرغم ادعای برخی مسئولان دولت، این ادعا که تصمیم دولت درباره کارت سوخت جایگاهها هنوز قطعی نشده، درست نیست و این طرح هم اکنون حداقل در ۱۱ استان در حال اجراست.
منبع: کیهان
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نظرات بینندگان
از روزی که پزشکیان آمده کل سیستم ایران رابهم ریخته ، هر روز در بحران تازه هستیم
با نظر کیهان موافقم
این مرتبه حق با کیهان است
واقعا فکر میکنید بنزین 110 هزار تومنی واقعا سوپره؟
تغییرات پی در پی واسترس های متناوب وارده به ملت مقدمه آشوب است
اکنون که التهاب صفهای بنزین کاهش پیدا کرده است ، حرکت کیهان میتواند دوباره این تنش را بیشتر کند شایسته است کیهان و امثال خبرگزاری ها اجازه دهند در وقت خودش تصمیمات دولتی اعلام شود
این یک اظهار نظر کاملا درست بود .خوب از محل درآمد بستن تنگه هرمز که نمایندگان محترم مجلس سالی 500 میلیارد دلار گفته بودند خب بخشی را بنزین وارد کنید چرا میگین پول ندارید
بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی را حذف کنید قسم میخورم مشکل ناترازی بنزین حل خواهد شد
ارومیه و شهرستان های استان بنزین ازاد 110 هزار تومن هم پیدا نمیشه این چه کاریه؟ چه دردیه؟ ملت درمانده شدن
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