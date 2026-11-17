امروز سه‌شنبه بنابر مصوبه اعلامی کمیته اضطرار آلودگی هوا، وسایل نقلیه با پلاک فرد مجاز به تردد در معابر داخلی و بزرگراه‌های پایتخت هستند.

به گزارش تابناک؛ با اجرای محدودیت تردد زوج و فرد، امروز سه‌شنبه_ روز فرد_ خودروهایی که شماره سمت راست عدد سه‌رقمی پلاکشان زوج است اعمال قانون شده و با ثبت تخلف تردد توسط دوربین‌های هوشمند شهرداری تهران‌جریمه ۲۰۰ هزارتومانی برای مالکان آنها صادر می‌شود.

سازمان هواشناسی با پیش‌بینی پایداری جو، نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا برای امروز و فردا در تهران، هشدار نارنجی صادر کرده و محدودیت تردد و ممنوعیت فروش طرح ترافیک در پایتخت پیش‌بینی کرده اما مدارس همچنان باز است.روز شنبه و یکشنبه نیز در تهران محدودیت تردد اجرا و ۱۵۲۶ دستگاه خودروی دودزا اعمال قانون شدند.

محدودیت‌تردد در روزهای آلوده در پایتخت از ساعت ۶ صبح تا ۱۸: ۳۰ اعمال شده و مأموران پلیس راهور به صورت پیاده یا گشت‌های موتوری و خودرویی و حتی با استفاده از دوربین‌های هوشمند، وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی را رصد کرده و نسبت به اعمال قانون اقدام می‌کنند. معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر می‌گوید که در روزهای آلودگی هوا تردد وسایل نقلیه سنگین به جز حاملین موادغذایی، دارو و بتن نیز ممنوع است.



