پلیس راهور: لغزندگی اکثر معابر تهران به دلیل بارش باران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه‌های پایتخت به دلیل بارش باران خبر داد.

به گزارش تابناک؛ معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه‌های پایتخت به دلیل بارش باران خبر داد. سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

بر اساس اعلام مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ کشیر گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

وی در پایان با اشاره به بارش باران و لغزندگی سطح معابر تهران به رانندگان توصیه کرد: در شرایط بارندگی با کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی با خودرو جلویی و پرهیز از تغییر مسیر و ترمز گرفتن ناگهانی، تسلط خود بر وسیله نقلیه را حفظ کنند. همچنین با روشن کردن چراغ‌های خودرو برای بهتر دیدن و دیده شدن توجه بیشتر به مسیر پیش‌رو داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه از انجام رفتارهای پرخطر در رانندگی بپرهیزند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.