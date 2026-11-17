به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده با شکایت زنی در پلیس آگاهی آغاز شد. شاکی به ماموران گفت: بعد از جدایی از همسر اولم با مردی آشنا شدم و به عقد موقت او درآمدم. ابتدا ارتباط خوبی با هم داشتیم، اما در ادامه به اختلاف خوردیم و درگیری‌های‌مان شروع شد.

وی ادامه داد: آخرین بار، در جریان یکی از این درگیری‌ها، از شدت عصبانیت ریش‌تراش را به سمتم پرتاب کرد که به چشمم خورد. به بیمارستان مراجعه کردم، اما شدت آسیب به حدی بود که بینایی یکی از چشم‌هایم را از دست دادم.

شاکی اظهار کرد: شوهرم قول داد، در صورت صرف‌نظر کردن از شکایت، مرا به عقد خود درآورد و هزینه درمان چشمم را بپردازد. عقدم کرد، اما نتوانست بینایی‌ام را بازگرداند. به همین خاطر تصمیم به شکایت گرفتم.

پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد، اما متهم نه در مراحل تحقیقات حضور یافت و نه در جلسات دادگاه. از این‌رو، اتهام او به‌صورت غیابی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه شاکی گفت: من و همسرم جدا از هم زندگی می‌کنیم و برای او قصاص می‌خواهم.

پس از رسیدگی به این پرونده، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین



