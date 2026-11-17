به گزارش تابناک ، مراسم ذکر مصیبت و توسل به اهلبیت علیهم السلام به مناسبت رحلت حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی امشب سه شنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در فاطمیه حضرت ولی عصر (عج) برگزار می‌گردد.

منبع: شفقنا