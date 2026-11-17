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برپایی مراسم ذکر مصیبت در دفتر آیت الله وحید خراسانی
مراسم ذکر مصیبت در دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی امشب برگزار میشود.
به گزارش تابناک ، مراسم ذکر مصیبت و توسل به اهلبیت علیهم السلام به مناسبت رحلت حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی امشب سه شنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در فاطمیه حضرت ولی عصر (عج) برگزار میگردد.
منبع: شفقنا
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