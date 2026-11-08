شریعتمداری با انتقاد شدید از وضعیت حجاب و عفاف در جامعه نوشت: مسئولان محترم اگر در جریان نیستند، چرا در مسئولیت هستند؟! و اگر در جریان هستند، چرا به فکر چاره نیستند؟!

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری در یادداشتی با تیتر «اگر نمی‌توانید چرا در مسئولیت می‌مانید؟!» نوشت:ممکن است موضوع این یادداشت را در شرایط جنگی، بی‌مناسبت و یا کج‌سلیقگی تلقی کنید ولی اسناد غیرقابل انکاری در میان است که نشان می‌دهد چالش حجاب و عفاف یکی از اهرم‌های مورد استفاده دشمن در جنگ پیش‌روی است.





به بیان دیگر، دشمن از کشف حجاب به عنوان یک اسلحه ویرانگر استفاده می‌کند و بی‌توجهی به این واقعیت تلخ، اگر ساده‌لوحانه نباشد -که گاهی هست- همراهی ناخواسته با دشمن در جنگ وحشیانه‌ای است که علیه کشورمان برپا کرده است. مسئولان محترم اگر در جریان نیستند، چرا در مسئولیت هستند؟! و اگر در جریان هستند، چرا به فکر چاره نیستند؟!





۱- ابتدا باید اذعان کرد که بسیاری زنان و دختران کشف‌حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه آقای شهیدمان: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».





۲- وقتی این سؤال که پرسش توده‌های عظیم مردم مسلمان کشورمان است، مطرح می‌شود که مگر حفظ حجاب یک واجب شرعی و تکلیف قانونی نیست؟ بنابراین چرا مسئولان محترم با پدیده کشف حجاب و برهنگی مقابله نمی‌کنند؟! برخی از مسئولان می‌فرمایند: مقابله با بی‌حجابی در شرایطی که درگیر یک جنگ تمام‌عیار هستیم، به مصلحت نیست! و می‌تواند مقابله با دشمن را که موضوع و مسئله اصلی کشور است تحت‌الشعاع قرار دهد! این پاسخ، اگر برای فرار از مسئولیت نباشد! برداشتی ساده‌انگارانه است و یا خدای نخواسته، برخوردی مشکوک و همسو با طرح و نقشه دشمن! چرا که؛





الف- حفظ حجاب و پاسداشت عفاف یک واجب شرعی است، نظیر نماز و روزه و… آیا مسئولان محترم در میانه جنگ، نماز را ترک می‌کنند؟!





ب- ممکن است گفته شود که در برخی از شرایط خاص یک حکم و امر واجب نیز با حکم ثانویه کنار گذاشته می‌شود که باید گفت، صدور حکم ثانویه از اختیارات ولی فقیه است. آیا رهبر معظم انقلاب و یا امام راحل و آقای شهید چنین حکمی صادر فرموده‌اند؟! همه شواهد حکایت از آن دارد که نه فقط چنین دستوری در میان نبوده است بلکه تاکید صریح بر حفظ حجاب و رعایت این واجب شرعی و قانونی نیز شده است.





ج- رعایت حجاب و عفاف یک وظیفه قانونی نیز هست و باید پرسید که آیا قانون‌شکنی در میانه جنگ آزاد است؟! و نباید از اقدام کسانی که قوانین رسمی کشور را نادیده گرفته و دست به هنجارشکنی می‌زنند جلوگیری شود؟!





د- استناد مسئولان به شرایط جنگی برای توجیه بی‌تفاوتی نسبت به این وظیفه الهی نیز قابل قبول نیست. چراکه بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به این تکلیف ضروری که امام شهیدمان با عنوان «‌واجب شرعی و قانونی‌» از آن یاد کرده‌اند، منحصر به دوران جنگ نیست بلکه بی‌توجهی به این پدیده پلشت و خانمانسوز از چند سال قبل شروع شده بود و در ادامه به امروز رسیده است. آقای شهیدمان در فروردین ۱۴۰۳ و در دیدار رمضانی مسئولان نظام بر ساختگی و تحمیلی بودن چالش حجاب تاکید کرده و می‌فرمایند: «‌کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی می‌کردند با شکل‌های مختلف‌». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم حجاب و ضرورت رعایت آن تاکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «‌امروز [‌دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌…». بنابراین به میان کشیدن پای جنگ برای توجیه ترک فعل برخی از مسئولان در انجام این وظیفه الهی نیز فاقد ارزش استنادی است و با عرض پوزش باید گفت که مسئولان محترم در چرخه فریب دشمن افتاده‌اند!





۳- و اما، آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به روال مرسوم بایستی در صدر این یادداشت می‌نشست، آن که؛ برخلاف نظر برخی از مسئولان محترم که تلاش برای رعایت حجاب و عفاف را در شرایط جنگی یک اقدام و حرکت فرعی می‌دانند(!) ، کشف حجاب و دامن زدن به این پدیده خانمانسوز یکی از اهرم‌های مورد استفاده دشمن در جنگ ترکیبی پیش‌روی است. به بیان دیگر و بر اساس اسنادی که به آن اشاره می‌کنیم، دشمن از مقابله نظامی با ایران اسلامی شکست خورده و بخش قابل توجهی از توان خود را به جنگ در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و مخصوصاً با تاکید بر گسترش پدیده بی‌حجابی دنبال می‌کند و عفت و پاکدامنی مردم‌، به ویژه جوانان را نشانه رفته است. از این روی، مقابله جدی و مسئولانه با این پدیده عفت‌سوز و خانمان‌برانداز، نه فقط منافاتی با شرایط جنگی ندارد، بلکه بخش تعیین‌کننده‌ای از دفاع مقدس و جنگ با دشمنان پلید مردم شریف این مرز و بوم نیز هست.





۴- حالا به چند نمونه از صدها نمونه مشابه دیگر که با صراحت بر قلم و زبان مقامات بلندپایه دشمن نشسته و از کشف حجاب با عنوان اهرم سرنوشت‌سازی در جنگ علیه کشورمان یاد می‌کنند، نگاهی بیندازید؛

مارتین ایندیک: دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم؛ بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.





میشل هوئلیک نویسنده اسلام‌ستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلام‌گرایی، با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن‌ها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان‌، دامن‌های کوتاه فرو بریزیم.





دیوید کیو مامور سابق سیا: مهم‌ترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.





بنیامین نتانیاهو در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا می‌تواند با پخش سریال‌هایی که افراد زیباروی جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی نشان می‌دهند و زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی‌قید جنسی برقرار می‌کنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این[سریال‌ها] واقعاً براندازانه هستند.

یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانم‌های ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابان‌ها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر فرصتی برای تربیت فرزندانشان ندارند! آن‌وقت چیزی از اسلام و انقلاب در ایران باقی نخواهد ماند!





کنت دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه در اظهاراتی به ریگان رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: شما نمی‌توانید با یک عقیده به وسیله‌تانک و هواپیما مبارزه کنید. شما باید با هر عقیده‌ای به وسیله عقیده بجنگید. این‌بار دشمن ما مذهب است‌… و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که اشاره به همه آنها مصداق «‌مثنوی هفتاد من کاغذ»! است‌.

منبع: کیهان



