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هشدار تند وزیر جنگ آمریکا به ایران
وزیر جنگ آمریکا، با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران مدعی شد واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام اشتباه از سوی تهران، با تمام قدرت پاسخ خواهد داد.
به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران مدعی شد واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام اشتباه از سوی تهران، با تمام قدرت پاسخ خواهد داد.
وزیر جنگ آمریکا در ادامه مواضع تهدیدآمیز خود علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اگر ایرانیها حرکت اشتباهی انجام دهند، با تمام قدرت پاسخ میدهیم.
منبع: دانشجو
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نظرات بینندگان
غلط می کنی بابز رگترت.
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