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هشدار تند وزیر جنگ آمریکا به ایران

وزیر جنگ آمریکا، با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران مدعی شد واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام اشتباه از سوی تهران، با تمام قدرت پاسخ خواهد داد.

کد خبر: 4201150تاریخ انتشار: 8595 بازدید۱

هگست

به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران مدعی شد واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام اشتباه از سوی تهران، با تمام قدرت پاسخ خواهد داد.

وزیر جنگ آمریکا در ادامه مواضع تهدیدآمیز خود علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اگر ایرانی‌ها حرکت اشتباهی انجام دهند، با تمام قدرت پاسخ می‌دهیم.

منبع: دانشجو

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برچسب ها

آمریکاایرانتنگه هرمزتهدید نظامیپیت هگست

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
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در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
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ناشناسکشور اتصال: IR

غلط می کنی بابز رگترت.

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