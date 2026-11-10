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واکنش قابل تأمل تریتا پارسی به دلایل استیضاح هگست
تریتا پارسی تأکید کرد: در روز نخستِ یک حمله از پیش برنامهریزیشده، دیگر نمیتوان از مه جنگ سخن گفت!
به گزارش تابناک، تریتا پارسی در خصوص دلالیل استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نوشت:
نکتهای بسیار کلیدی از سوی توماس مَسی در تشریح دلایل استیضاح پیت هگست وجود دارد.
با ادامه جنگ، بهتدریج آنچه «مه جنگ» نامیده میشود شکل میگیرد؛ ابهام و سردرگمی بیشتر میشود و تشخیص واقعیتها دشوارتر.
اما در روز نخستِ یک حمله از پیش برنامهریزیشده، دیگر نمیتوان از مه جنگ سخن گفت!
با اینحال، در همان روز نخست جنگ علیه ایران، ارتش آمریکا به فرماندهی هگست، یک مدرسه ابتدایی را سه بار هدف حمله قرار داد و بیش از ۱۵۰ کودک را به قتل رساند!
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