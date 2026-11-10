واکنش پیت هگست به تلاش برای استیضاحش

وزیر جنگ آمریکا که با تهدید جدی دموکرات‌ها برای استیضاح روبرو است، در توجیهی مذبوحانه مدعی شد که کشورش آغازگر جنگ علیه ایران نبوده! و عملیات نظامی آمریکا قانونی! بوده و آمریکا متحمل خسارات چندانی نشده است.

به گزارش تابناک،، وزیر جنگ آمریکا در اولینخود درپس از شکست تاریخی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای که بخش بزرگی از آن به دلیل حملات آمریکایی - صهیونی به ایران دانسته شده و جدی شدن درخواست‌ها برایوی به عنوان یکی از عوامل این جنگ، تلاش کنگره برای استیضاح خود را یک «نمایش سیاسی مسخره» دانست.

هگست با لحنی تند طرح استیضاحش را تلاشی از سوی «یک نماینده کنگره ناراضی و شکست‌خورده» برای ضربه زدن به رئیس‌جمهور عنوان کرد.

وزیر جنگ ترامپ بدون اشاره مستقیم به جزئیات اتهامات خود که از سوی توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه عنوان شده، بارها مدعی آنچه «موفقیت عملیات نظامی» خواند، شد و گفت: «در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است که وزیر دفاع برکنار شود.

او با مقایسه وضعیت خود با پرونده استیضاح دونالد ترامپ، گفت که رئیس‌جمهور آمریکا دو بار استیضاح شده و هر دو بار «قوی‌تر» بازگشته است و این بار نیز تلاش سوم برای استیضاح علیه او که یک عضو کابینه‌اش را هدف گرفته «شکست خواهد خورد.»

وزیر جنگ آمریکا در ادامه در باره پیامدهای طرح استیضاح خود در برابر کسانی که «دشمنان» آمریکا خواند، مدعی شد: «این استیضاح به ایران، کارتل‌ها و هر دشمنی که تماشا می‌کند می‌گوید که ایالات متحده نیروهای خود و رهبری غیرنظامی‌اش را به خاطر اجرای موفقیت‌آمیز یک عملیات نظامی قانونی مجازات کرد.»

هگست در بخش دیگری از سخنانش با تکرار ادعاهای پیشین واشنگتن علیه ایران و همان دستاویزهای دروغین همیشگی مدعی شد که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران هرگز، سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.

وزیر جنگ آمریکا در حالی مدعی باز بودن تنگه هرمز شد که در روزهای اخیر بارها کشتی‌های تجاری به خاطر عبور از مسیرهای هماهنگ نشده با ایران دچار آتش سوزی شدند.

او در تلاش برای فرافکنی نسبت به شکست تجاوزات به ایران در تحقق اهداف ادعایی خود، گفت: «تاریخ درباره این جنگ بسیار متفاوت از خرد متعارف کنونی قضاوت خواهد کرد.» او همچنین در ادعایی مضحک و بدون هیچ پشتوانه تاریخی، مدعی شد: «ما این جنگ را شروع نکردیم. ایران ۴۷ سال پیش آن را آغاز کرد!»

وزیر جنگ آمریکا در ادامه اظهاراتش در مقایسه‌ای مضحک به تلفات آمریکا در جنگ‌های ویتنام و کره، اشاره کرد و در توجیه شکست تجاوزگری علیه ایران، مدعی شد که عملیات «خشم حماسی» هرگز به اندازه آن جنگ‌ها تلفات نداشته و نخواهد داشت. او همچنین رسانه‌های منتقد جمهوری‌خواه را متهم کرد که به دلیل «نفرت از رئیس‌جمهور» نمی‌توانند موفقیت نظامی آمریکا را بپذیرند.

هگست همچنین هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی ارتش تروریستی آمریکا را «ادعای دروغ» خواند و مدعی شد: «تنها کسانی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند، تروریست‌هایی هستند که ما شکار می‌کنیم.»

وزیر جنگ آمریکا در حالی مدعی است که غیرنظامیان را در تجاوز به ایران هدف قرار نداده است که سناتورها و رسانه‌های آمریکایی مهم‌ترین دلیل استیضاح وی را همین مساله عنوان کرده‌اند و بارها در کنگره آمریکا در این مورد بازخواست شده است. دولت آمریکا در بیش از ۲۰۰ روز گذشته گفته است که در حال بررسی چگونگی حمله به مدرسه میناب است اما هنوز نتایج این بررسی‌های ادعایی اعلام نشده است.

هگست در ادامه با اشاره به دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، مدعی شد که او «ربوده نشد، بلکه توسط بهترین‌های آمریکا به عدالت سپرده شد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، که جنگ با ایران را یکی از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود، از پاسخ مستقیم به این پرسش طفره رفت و گفت: «برای معاون رئیس‌جمهور احترام زیادی قائل هستم و قطعاً به دنبال گرفتن انگشت اتهام به طور متقابل نیستم. خوشبختانه، سیاست واقعاً رشته من نیست.»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که اختلاف‌نظرها درون حزب جمهوری‌خواه دربارهٔ پیامدهای سیاسی جنگ ایران بر نتایج انتخابات آشکار شده است.

وزیر جنگ آمریکا در پایان در تلاش برای به چالش‌طلبیدن مخالفان و منتقدانش با وقاحت گفت: پشت هر یک از این عملیات‌ها ایستاده‌ام و اگر لازم باشد فردا دوباره انجامش می‌دهم. اگر می‌خواهند به سراغ جنگجویان بیایند، باید از من عبور کنند.

منبع: ایسنا