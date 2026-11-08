

به گزارش تابناک، پایگاه خبری آکسیوس شامگاه یکشنبه نوشت: «جمهوری‌خواهانی که در حمام خون انتخابات میان‌دوره‌ای شکست خوردند، چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و حتی ممکن است تمایل بیشتری به حمایت از استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا داشته باشند، چرا که حمایت کلی از او از زمان آغاز جنگ علیه ایران کاهش یافته است.»

دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: «هگست عاشقان زیادی در کنگره ندارد! البته که خودم در مورد رای‌گیری این هفته مردد هستم.»

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی قصد دارد قطعنامه خود برای استیضاح هگست را به دلیل سرپیچی از کنگره و ادامه غیرقانونی جنگ ایالات متحده علیه ایران به رای بگذارد.

آکسیوس تاکید کرد: «محاسبات سیاسی از روز انتخابات میان‌دوره‌ای به‌طرز چشمگیری تغییر کرده، زیرا شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه خشم را برانگیخته و تعداد جمهوری‌خواهانی را که مایل به حمایت از استیضاح هستند، افزایش داده است. همچنین بازی سرزنش در حال حاضر در میان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به اوج خود رسیده و جنگ علیه ایران به عنوان هدف اصلی خشم آنها ظاهر شده است. هگست برای بسیاری در کنگره، چهره جنگ است و او را در تیررس جمهوری‌خواهان ناامید قرار می‌دهد.»

دفاع ترامپ از پیت هگست



یک قانونگذار از حزب جمهوری‌خواه به آکسیوس گفت: «ایران، ایران، ایران! ما هرگز نباید قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای جنگ را شروع می‌کردیم.»

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه از پیت هگست دفاع کرد و به خبرنگاران گفت که کاملا قصد دارد او را در سمتش نگه دارد.

آکسیوس در پایان این گزارش افزود: «با فرض اینکه مجلس نمایندگان ایالات متحده هگست را استیضاح کند، برکناری او از سمت خود نیاز به دو سوم رای سنا دارد؛ مقدار حمایتی که دستیابی به آن دشوار خواهد بود، حتی هنگامی که دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل مجلس را به دست بگیرند.»