

به گزارش تابناک، منابع آگاه به ایندیپندنت می‌گویند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید خود را برای رقابت بر سر نامزدی جمهوری‌خواهان در نوامبر ۲۰۲۸ آماده می‌کند. «جی‌.دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حال حاضر رقیب اصلی او به شمار می‌رود.



حتی پیش از نتایج فاجعه‌بار انتخابات میان‌دوره‌ای - که جمهوری‌خواهان در آن هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند - منابع ارشد حزب در آمریکا و چهره‌های ارشد دولت انگلیس به ایندیپندنت گفته بودند که روبیو ممکن است از سمت خود در دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا کناره‌گیری کند.



این منابع پس از آنکه نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ضربه‌ای سنگین به ریاست‌جمهوری ترامپ وارد کرد و دموکرات‌ها در ایالت‌هایی مانند کانزاس و تگزاس - که پایگاه جمهوری‌خواهان محسوب می‌شوند - پیروز شدند، بر این انتظار تاکید کردند.



گمان می‌رود روبیو یکی از حداکثر پنج عضو کابینه فعلی ترامپ باشد که پس از تحقیر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، خود را برای فرار از مهلکه آماده می‌کنند.



یک منبع آگاه در واشنگتن به ایندیپندنت گفت روبیو باید «از جنگ ایران فاصله بگیرد و تقصیر آن را به گردن ترامپ بیندازد.»



یکی از متحدان روبیو گفت: «کناره‌گیری او و ترک دولت کاملا منطقی است. روبیو در حال حاضر نامزد پیشتاز برای کسب نامزدی (جمهوری‌خواهان) است. قطعا از ونس جلوتر است اما تا زمانی که وزیر امور خارجه است، نمی‌تواند نامزد شود و وابستگی‌اش به دولت نیز به هر حال به موقعیت او لطمه خواهد زد.»



ونس پس از اعلام نتایج فاجعه‌بار انتخابات، به‌سرعت جنگ ایران را عامل شکست دانست تا از آن فاصله بگیرد. گمان می‌رود ترامپ ممکن است مسئولیت این سیاست و شکست‌های بعدی در انتخابات میان‌دوره‌ای را به گردن «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا بیندازد؛ روبیو و «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخ سفید نیز ممکن است از جمله افرادی باشند که قربانی این وضعیت شوند.



ونس در اظهاراتی تند گفت: «دلیل واقعی شکست ما تقریبا برای همه روشن است… دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور دیشب همین را گفت. هر گفت‌وگوی صادقانه‌ای درباره اینکه از اینجا به کجا می‌رویم، باید از همین‌جا آغاز شود.»



در همین حال، در دولت انگلیس و میان جمهوری‌خواهان توجه‌ها به این نکته جلب شده که روبیو، با وجود مسئولیت اصلی در سیاست خارجی آمریکا از پیش نقش «کم‌رنگ‌تری» در موضوع ایران داشته است.



وزیر امور خارجه آمریکا در همکاری با هر سه وزیر خارجه انگلیس - دیوید لمی، ایوت کوپر و اکنون اد میلیبند - تاثیر مثبتی بر جای گذاشته است.



یک منبع ارشد دولت انگلیس به ایندیپندنت گفت: «منتظریم ببینیم او پس از انتخابات میان‌دوره‌ای چه خواهد کرد. بعید به نظر می‌رسد که در سمت خود بماند. او نامزد قدرتمندی برای ریاست‌جمهوری خواهد بود و انتظار داریم نامزد شود.»



یک منبع جمهوری‌خواه نیز گفت: «روبیو پس از انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد رفت. حدود چهار یا پنج نفر از آن‌ها خود را از مهلکه کنار خواهند کشید. کشور کاملا علیه ترامپ چرخیده است. مردم حتی نمی‌توانند روی نقشه نشان دهند ایران کجاست و این جنگ را درک نمی‌کنند. هزینه بنزین واقعا مردم را عصبانی کرده است.»



این منبع افزود: «وقتی دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند، فقط شاهد تلاش‌هایی برای استیضاح خواهیم بود و هیچ‌کس نمی‌خواهد در چنین شرایطی بماند.»



روبیو که از کرسی امن سناتوری فلوریدا به مقام ارشد دیپلماتیک آمریکا رسید، به ترامپ نزدیک‌تر شده است؛ کسی که روبیو در نخستین تلاش خود برای ورود به کاخ سفید در حدود یک دهه پیش، با او درگیر شده بود. مردی که رئیس‌جمهور زمانی او را «مارکوی کوچولو» خطاب می‌کرد، اکنون جایگاهی تثبیت‌شده در حلقه درونی ترامپ دارد. او در دستگاه سیاست خارجی آمریکا از اختیاراتی برخوردار است که تنها با «هنری کیسینجر» برابری می‌کند؛ تنها فرد دیگری که هم‌زمان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی بوده است.



اوایل دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، روبیو مسئولیت‌های دیگری نیز بر عهده گرفت؛ ابتدا در فوریه ۲۰۲۵ به‌عنوان رئیس موقت آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا منصوب شد. سه ماه بعد، ترامپ او را به‌عنوان مشاور موقت امنیت ملی خود منصوب کرد.



با این حال، روبیو هم‌زمان با نزدیک‌تر شدن به ترامپ، در بخش‌های گسترده‌ای از موضوعات سیاست خارجی که معمولا در حوزه مسئولیت وزیر امور خارجه قرار می‌گیرند، کنار گذاشته شده است.



روبیو در موضوعات مربوط به سیاست خاورمیانه و تلاش دولت برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین، تا حد زیادی به نفع فرستادگان غیرحرفه‌ای ترامپ یعنی «استیون ویتکاف» سرمایه‌گذار حوزه املاک که به «فرستاده ویژه ماموریت‌های صلح» تبدیل شده و «جارد کوشنر» داماد رئیس‌جمهور، به حاشیه رانده شده است..



روبیو همچنین نقش اصلی را در نظارت بر رابطه نزدیک و غیرشفاف کاخ سفید با «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا بر عهده داشته است؛ رابطه‌ای که پس از دستگیری «نیکولاس مادورو» در عملیات نظامی آمریکا در ژانویه شکل گرفت.



روبیو تلاش کرده گمانه‌زنی‌ها درباره آینده خود را کم‌اهمیت جلوه دهد. او در سپتامبر به خبرنگاران گفت در حال حاضر «هیچ برنامه‌ای» برای نامزدی ریاست‌جمهوری ندارد و «صددرصد» بر مسئولیت‌هایش در دولت متمرکز است. وی همچنین گفته است اگر ونس نامزد شود، کنار خواهد رفت.



یک فعال سیاسی باسابقه که تجربه گسترده‌ای در ایالت محل سکونت روبیو یعنی فلوریدا دارد، به ایندیپندنت گفت از کناره‌گیری روبیو از دولت تعجب نخواهد کرد اما احتمال داد او در صورتی که این اقدام به معنای کمک به نظارت بر سقوط دولت کوبا باشد، فعلا در سمت خود بماند.



در همین حال، یک منبع آگاه در دولت به ایندیپندنت گفت روبیو هیچ نشانه‌ای از تمایل به کناره‌گیری از سمت خود بروز نداده است؛ هرچند این مقام اذعان کرد که شرایط ممکن است بسته به فضای کاخ سفید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تغییر کند.

