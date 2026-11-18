به گزارش تابناک؛ از امروز چهارشنبه ۲۷ آبان فیلم «همسفر» و «خواب» اکران خود را آغاز کرده اند. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۹: ۴۵ چهارشنبه ۲۷ آبان در ۱۶ هزار و ۷۱۹ سانس، ۴۳۴ هزار و ۴۵۹ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۵۱ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۴۳ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش کاهش پیدا کرده است.

«بورسیه» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی کامران حجازی از ۶ آبان اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۸۵ هزار و ۴۰۳ بلیت به فروش ۲۴ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومانی رسید و در صدر جدول فروش قرار گرفت. جواد عزتی، امیر جعفری، عباس جمشیدی فر و پانته‌آ پناهی‌ها بازیگران اصلی این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۸۴ هزار و ۹۷۰ بلیت به فروش ۱۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت می‌کند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر می‌شوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه می‌کند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر نقش ۲ برادر داستان را بازی می‌کنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری از ۲۲ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۳۰ هزار و ۸۳۵ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه سوم قرار گرفت. محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر، سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۳۹ هزار و ۲۶۴ بلیت ۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان فروخته است‌و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد. در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.

فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی از روز چهارشنبه، ۲۲ مهر راهی سینماهای سراسر کشور شده است. این فیلم با فروش ۱۸ هزار و ۹۰۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومانی رسید. امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی از ۶ آبان اکران شده و با فروش ۲۱ هزار و ۹۸۶ بلیت به فروش یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومانی رسید. «بادبادک‌ها» انیمیشنی سه بعدی و ۸۰ دقیقه‌ای است و در خلاصه داستان این اثر آمده است: در آینده‌ای نزدیک وقتی نیرویی بیگانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ذهن ساکنان جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس را تسخیر می‌کند، تنها چهار نوجوان و مربی‌شان که از این کنترل ذهنی در امان مانده‌اند، باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و پهپادهای دست‌ساز خود در برابر ارتشی از ربات‌ها و دشمنی پنهان بایستند و پیش از آنکه منبعی ارزشمند در دل جزیره به تصرف درآید، مردم و سرزمینشان را نجات دهند.

فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد از ۱۳ آبان اکران شده است و با فروش ۱۲ هزار و ۹۷۳ بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان «حاشیه» آمده است: «افتادیم زیر پونز شهر به این درندشتی …» هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر از ۲۰ آبان اکران شده است. این فیلم با فروش ۹ هزار و ۱۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۱ میلیون تومانی دست یافت. «کوچ» با تمرکز بر سال‌های کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بخشی از زندگی او و مسیر رشد و شکل‌گیری شخصیت این شهید را به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۱۰ هزار و ۵۸۵ بلیت به فروش یک میلیارد تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۶ هزار و ۱۰۸ بلیت به فروش ۸۴۳ میلیون تومانی رسید. «اسکورت» درباره‌انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۵ هزار و ۹۶۸ بلیت به فروش ۷۴۶ میلیون تومانی دست یافته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است…

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «بُت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید نعمت‌الله‌پس از هشت سال از اکران «شعله‌ور» از ۲۲ مهر اکران شده است. این فیلم با فروش یک هزار و ۸۸۹ بلیت به فروش ۲۵۴ میلیون تومانی دست پیدا کرد. بازیگران این فیلم لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، ایمان صیادبرهانی، الناز حبیبی، الهام جسمانی، مهتاب ثروتی و نوید پورفرج هستند،

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش یک هزار و ۹۷۴ بلیت به فروش ۲۴۲ میلیون تومانی رسید. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی‌ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «خواب» به تهیه کنندگی امیرحسین حیدری و کارگردانی مانی مقدم و نویسندگی مشترک پژمان تیمورتاش و مانی مقدم از ۲۷ آبان اکران شده است و با فروش ۹۶۱ بلیت به فروش ۱۵۸ میلیون تومانی رسیده است. رضا عطاران، مریلا زارعی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی و علی مصفا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «من می‌ترسم» به نویسندگی و کارگردانی بهنام بهزادی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۹۲۷ بلیت به فروش ۱۱۷ میلیون تومانی رسید. الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیر جعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، بهزاد خلج، پیام یزدانی، مجید جعفری، میترا رفیع و یگانه رفتاری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه… ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی‌تونم بمونم.»

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۹۴۹ بلیت به فروش ۷۶ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می‌کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند ….

فیلم سینمایی «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۵۲۰ بلیت به فروش ۷۱ میلیون تومانی دست یافت. آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفی‌نیا، سیاوش طهمورث، سجاد بابایی، مریم مؤمن، شیوا مکینیان، محمدرضا صولتی، تورج فرامرزیان، بدرالسادات برنجانی، امین ایمانی، سهیل قاصدی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. «کافه سلطان» یک ملودرام اجتماعی و داستان خانواده‌ای است که تلاش دارند خود را در برابر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی حفظ کنند.

فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش ۵۸۳ بلیت به فروش ۵۳ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: «فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می‌گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می‌شود و بچه‌ها تصمیم می‌گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.»

کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیل‌زاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «همسفر» به کارگردانی محمد حسین فرح‌بخش از ۲۷ آبان اکران شده و با فروش ۲۳۷ بلیت به فروش ۳۲ میلیون تومانی دست یافته است. عرفان ناصری، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، حمید ابراهیمی، حسین پورکریمی و محسن زرآبادی بازیگران این فیلم هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۲۶۹ بلیت به فروش ۱۶ میلیون تومانی دست یافت.

در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۲۰ بلیت به فروش ۸ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر» ، پسر ۱۲ ساله‌ایل بختیاری را روایت می‌کند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بی‌نام‌و نشان به لردگان، ظفر و خانواده‌اش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار می‌گیرند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۲۷ بلیت به فروش ۳ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«خانوم والده»: ۳۲۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان

«زنده شور»: ۲۰۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان

«استخر»: ۱۷۶ میلیارد و ۶۶۲میلیون تومان

«بورسیه»: ۱۰۳ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان

«اسکورت»: ۶۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۶۷ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان

«بی‌دار»: ۳۹ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۲۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان

«جانشین»: ۱۲ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان

«بامبولک»: ۱۰ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان

«سقف»: ۹ میلیارد و ۷۰۳ میلیون تومان

«بت»: ۵ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان

«نبرد بادبادک‌ها»: ۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان

«حاشیه»: ۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان

«سفید برفی»: یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان

«آن دو»: یک میلیارد و ۲۴۳میلیون تومان

«کوچ»: یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان

«من می‌ترسم»: ۹۶۴میلیون تومان

«کافه سلطان»: ۶۳۸ ملیلیون تومان

«خواب»: ۱۷۲ میلیون تومان

«همسفر»: ۳۶ میلیون تومان