ایران آرژانتین را در فهرست تروریسم قرار داد
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اقدام خصمانه آرژانتین علیه سپاه پاسداران، نیروی دریایی و هوایی آرژانتین را بر اساس اصل عمل متقابل سازمان تروریستی اعلام کرد.
به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نیروی دریایی و نیروی هوایی آرژانتین به عنوان سازمانهای تروریستی در بیانیهای اعلام کرد: از آنجا که دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است به عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح میکند کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عنل متقابل میشوند، نیروی دریایی آرژانتین و نیروی هوایی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن میداند و آنها را به عنوان سازمانهای تروریستی اعلام میکند.
براساس این بیانیه، بدیهی است مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.
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