||08:46
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسقف ۷۲ ساعته برای تعطیلی مطلق مدارس در شرایط جنگی
267بازدید
۰

ایران آرژانتین را در فهرست تروریسم قرار داد

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اقدام خصمانه آرژانتین علیه سپاه پاسداران، نیروی دریایی و هوایی آرژانتین را بر اساس اصل عمل متقابل سازمان تروریستی اعلام کرد.

کد خبر: 4201138تاریخ انتشار: 267 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۱_۰۸-۲۷-۵۰

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نیروی دریایی و نیروی هوایی آرژانتین به عنوان سازمان‌های تروریستی در بیانیه‌ای اعلام کرد: از آنجا که دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است به عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عنل متقابل می‌شوند، نیروی دریایی آرژانتین و نیروی هوایی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام می‌کند.

براساس این بیانیه، بدیهی است مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

ایرانآرژانتینتروریستوزارت امور خارجهسازمان های تروریستی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.