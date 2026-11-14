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آزادی گروگان پس از ۲۰ روز اسارت در ایرانشهر

کد خبر: 4201721تاریخ انتشار: 0 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سرهنگ محمدعلی لکزایی اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی و ربوده شدن یکی از شهروندان در شهرستان ایرانشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام آغاز شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و هماهنگ، ضمن دستگیری ۷ نفر از عاملان آدم‌ربایی، گروگان را که به مدت ۲۰ روز در اسارت آنان بود، در جریان عملیات صحیح و سالم آزاد کردند.

انگیزه آدم‌ربایان از گروگان‌گیری، اخاذی بود

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب جرم، تصریح کرد: انگیزه متهمان از ربودن این شهروند، اخاذی بوده است.

سرهنگ لکزایی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح کلاشینکف، ۴ تیغه خشاب، ۷۰ فشنگ جنگی و مقداری طلا به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

وی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی و عاملان جرائم خشن، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: تسنیم


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برچسب ها

اسارتپلیسآدم رباییایرانشهرآزادی گروگان

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