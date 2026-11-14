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یزش کوه ۶۰ نفر را در جاده رامیان گرفتار کرد!

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از بسته‌شدن جاده رامیان- شاهرود بر اثر رانش زمین و ریزش کوه خبر داد و گفت: در پی این حادثه، ۳۰ دستگاه خودرو و ۶۰ نفر در پشت آوار گرفتار شدند.

کد خبر: 4201710تاریخ انتشار: 792 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ مرتضی سلیمی اظهار کرد: این حادثه ساعت شامگاه دیروز (جمعه) در کیلومتر ۱۲ جاده رامیان- شاهرود ابتدای جاده پاقلعه رخ داد و به‌دنبال ریزش کوه و انسداد مسیر، تردد خودروها در این مسیر با اختلال مواجه شد.

وی افزود: بسته‌شدن این جاده ارتباطی موجب ایجاد ترافیک و توقف ۳۰ دستگاه خودروی سواری در پشت محدوده ریزش آوار شد که در مجموع ۶۰ نفر در این خودروها گرفتار شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه شش‌آب با سه نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادگران با حضور در منطقه، شرایط حادثه را ارزیابی و در زمینه ایمن‌سازی محدوده اقدام کردند.

سلیمی با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی در جاده‌های کوهستانی تصریح کرد: رانش زمین و ریزش کوه از جمله مخاطراتی است که می‌تواند موجب انسداد مسیرهای ارتباطی و گرفتار شدن خودروها و سرنشینان آنها شود ازاین‌رو توجه به هشدارهای ایمنی و پرهیز از تردد در مسیرهای حادثه‌خیز هنگام بروز چنین شرایطی ضروری است.

منبع: ایرنا


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برچسب ها

شاهرودرانش زمینریزش کوهرامیان

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