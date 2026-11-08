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ریزش کوه در دانشگاه علوم و تحقیقات
ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد.
به گزارش تابناک؛ ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد. تصویر این حادثه را در ادامه مشاهده میکنید.
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نظرات بینندگان
وقتی در حریم کوه و البته منطقه گسله، ساخت و ساز اتفاق بیفتد این گونه مسائل طبیعی است
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