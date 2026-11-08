ریزش کوه در دانشگاه علوم و تحقیقات

ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد.

به گزارش تابناک؛ ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد. تصویر این حادثه را در ادامه مشاهده می‌کنید.



