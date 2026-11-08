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ریزش کوه در دانشگاه علوم و تحقیقات

ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد.

کد خبر: 4200559تاریخ انتشار: 3402 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد. تصویر این حادثه را در ادامه مشاهده می‌کنید.


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برچسب ها

ریزش کوهسقوط سنگدانشگاه علوم و تحقیقات تهران

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نظرات بینندگان

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۴۳

وقتی در حریم کوه و البته منطقه گسله، ساخت و ساز اتفاق بیفتد این گونه مسائل طبیعی است

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