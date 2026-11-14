استراتژی جدید واشنگتن: فشار اقتصادی بجای جنگ

روبیو مدعی شد: و در حال حاضر، صادقانه بگویم، فشار اقتصادی‌ای که ما بر این ایران وارد می‌کنیم، آن‌قدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی وجود ندارد.