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استراتژی جدید واشنگتن: فشار اقتصادی بجای جنگ

روبیو مدعی شد: و در حال حاضر، صادقانه بگویم، فشار اقتصادی‌ای که ما بر این ایران وارد می‌کنیم، آن‌قدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی وجود ندارد.

کد خبر: 4201715تاریخ انتشار: 351 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: فشار اقتصادی این کشور علیه ایران آن‌قدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی نیست.

بنا بر این گزارش؛ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: می‌دانم که جنگ محبوبیت ندارد. باور کنید، هیچ جنگی محبوب نیست. هیچ درگیری نظامی‌ای محبوبیت ندارد.

روبیو مدعی شد: و در حال حاضر، صادقانه بگویم، فشار اقتصادی‌ای که ما بر این ایران وارد می‌کنیم، آن‌قدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی وجود ندارد.

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برچسب ها

ایرانجنگوزیر خارجه آمریکامارکو روبیواقدام نظامیفشار اقتصادی

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