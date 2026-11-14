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استراتژی جدید واشنگتن: فشار اقتصادی بجای جنگ
روبیو مدعی شد: و در حال حاضر، صادقانه بگویم، فشار اقتصادیای که ما بر این ایران وارد میکنیم، آنقدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی وجود ندارد.
به گزارش تابناک؛ وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: فشار اقتصادی این کشور علیه ایران آنقدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی نیست.
بنا بر این گزارش؛ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: میدانم که جنگ محبوبیت ندارد. باور کنید، هیچ جنگی محبوب نیست. هیچ درگیری نظامیای محبوبیت ندارد.
روبیو مدعی شد: و در حال حاضر، صادقانه بگویم، فشار اقتصادیای که ما بر این ایران وارد میکنیم، آنقدر شدید است که دیگر نیازی به اقدام نظامی وجود ندارد.
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