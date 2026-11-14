واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: واشنگتن رویکرد «نه جنگ، نه مذاکره» را با تکیه بر تحریم‌های اقتصادی و محاصره برای فشار بر تهران دنبال می‌کند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس این گزارش دونالد ترامپ، «فعلاً» قصد ندارد جنگ با ایران را از سر بگیرد؛ این در حالی است که دولت او همچنان به اعمال فشار اقتصادی و نظامی بر تهران ادامه می‌دهد.

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: ترامپ از زمان انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌طور روزانه گزارش‌های اطلاعاتی متعددی دریافت کرده است. با این حال این مقام گفت: «کاملاً روشن شده است که ترامپ فعلاً نمی‌خواهد دوباره وارد جنگ شود.» در این گزارش آمده است که با ورود مناقشه به هشتمین ماه خود، دولت آمریکا رویکردی میانه را در پیش گرفته است: نه جنگ جدیدی در کار است، نه مذاکره‌ای، و نه صلحی پایدار.

ترامپ خود در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد: دیگر تلاشی برای دستیابی به توافق با ایران نخواهد کرد و به معاون خود، جی‌دی ونس، دستور داده است که بر مسائل دیگر تمرکز کند. ترامپ روز دوشنبه پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما صرفاً وضعیت موجود را حفظ می‌کنیم.»

با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، این دیدگاه را که وضعیت به بن‌بست رسیده است، رد کرد.

منبع: شفقنا



