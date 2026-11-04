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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
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برگشت موج تغییر نظام از تهران به واشنگتن

روزنامه‌نگار و مفسر و تحلیلگر سیاسی آمریکایی در پستی نوشته است: تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد.

کد خبر: 100000533تاریخ انتشار: 3882 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ ساگر انجتی (Saagar Enjeti) روزنامه‌نگار و مفسر و تحلیلگر سیاسی آمریکا آمریکایی در پستی انتخاباتی نوشته است: تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد.

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برچسب ها

آمریکاایرانشکستواشنگتنتغییر نظام

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