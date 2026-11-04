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برگشت موج تغییر نظام از تهران به واشنگتن
روزنامهنگار و مفسر و تحلیلگر سیاسی آمریکایی در پستی نوشته است: تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد.
به گزارش تابناک؛ ساگر انجتی (Saagar Enjeti) روزنامهنگار و مفسر و تحلیلگر سیاسی آمریکا آمریکایی در پستی انتخاباتی نوشته است: تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد.
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