بیانیه ارتش به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی



به گزارش تابناک، به مناسبت سیزدهم آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ای صادر و تاکید کرد: شناخت ماهیت تهدید و حفظ هوشیاری ملی، ضرورتی دائمی برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملت ایران است.



متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



سیزدهم آبان، نمادی ماندگار از اراده ملتی است که تحت هدایت های امام راحل تصمیم گرفت سرنوشت خود را به دست گیرد و در مسیر استقلال، عزت و آزادی، هیچ قدرتی را فراتر از اراده ملی خویش نپذیرد.



این روز، تجلی پیوند آگاهی، ایمان و شجاعت نسلی است که با درک عمیق از ماهیت سلطه‌طلبی بیگانگان، فصل تازه‌ای در تاریخ استقلال‌خواهی ایران رقم زد.



تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که استقلال، دستاوردی مقطعی و صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای ملی است که صیانت از آن، مستلزم هوشیاری مستمر، خودباوری، وحدت ملی و برخورداری از توانمندی‌های دفاعی و بازدارنده است.



سیزدهم آبان فرصتی برای بازاندیشی در این حقیقت است که ملت‌های مستقل، با اتکا به ظرفیت‌های درونی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها، مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ترسیم می‌کنند.



امروز نیز در شرایطی که مناسبات جهانی با رقابت‌های فزاینده، تهدیدات پیچیده و اشکال نوین فشار و مداخله همراه است، پاسداری از استقلال و منافع ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشمندی، آمادگی و انسجام ملی است. بی‌تردید، اقتدار پایدار کشور در گرو هم‌افزایی همه ظرفیت‌های ملی و تقویت مؤلفه‌هایی است که امنیت، آرامش و آینده مطمئن ایران عزیز را تضمین می‌کنند.



مرور بیش از چهار دهه رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، بیانگر استمرار رویکرد خصمانه‌ای است که از مداخله و تحریم تا تهدید، تحریک ناامنی و رویارویی نظامی امتداد یافته است. تحولات و تقابل‌های نظامی امروز نیز نشان می‌دهد که سیاست فشار و تهدید، با وجود تغییر ابزارها و شیوه‌ها، همچنان در دستور کار دشمنان استقلال ایران قرار دارد. این واقعیت بار دیگر اثبات می‌کند که شناخت ماهیت تهدید و حفظ هوشیاری ملی، ضرورتی دائمی برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملت ایران است.



ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یوم‌الله سیزدهم آبان و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و پیشگامان مبارزه با استکبار جهانی بویژه قائد شهید امت(اعلی الله مقامه)، تأکید می‌کند که ملت ایران امروز نیز با همان منطق استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی، با تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در برابر هرگونه سلطه‌جویی و تجاوز ایستاده است. ما بر این باوریم که اقتدار ایران نه در پذیرش اراده قدرت‌های بیگانه، بلکه در اتکای به ایمان، وحدت ملی، توان علمی و قدرت دفاعی فرزندان این سرزمین معنا می‌یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ارتش

