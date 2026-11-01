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متکی: موشکهای ما به اروپا خواهد رسید
نماینده مجلس گفت: مسئله عدم محدودیت جغرافیایی به این معناست که، موشکهای ما به اروپا خواهد رسید.
به گزارش تابناک، منوچهر متکی، نماینده مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفت: کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا، پرتغال و آلمان پایگاههای نظامی خود را در اختیار جنگندههای آمریکایی قرار دادند تا پس از تجهیز به بمب و تسلیحات، علیه ملت ایران عملیات انجام دهند. بنابراین این کشورها نیز در جنایات آمریکا شریک هستند.
وی افزود: برداشتن محدودیت جغرافیایی مفهومش برای رزمندگان ما، ملت ما و طرفهای خارجی و دشمنان ما روشن است یعنی ما دیگر جنگمان اگر دربگیرد منطقه ای نیست فرامنطقه ای خواهد بود چون محدودیت جغرافیای در آن نیست.
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نظرات بینندگان
اقای متکی
ایران حالا از چند جهت بهش حمله میشود شما میخواهید یک جبهه جدید هم باز کنید؟ فعلا اروپاییها علنا در جنگ با ایران نیستند، بهترست انها را بیجهت تحریک نکنید و فعلا با کشورهاییکه علنا به ایران اعلام جنگ کردند، بجنگید. صهیونیستها عامل جنگ و حمله به ایران هستند.
قدیما میگفتن هر چه دوست بیشتر بهتره حتی دشمن یک دونش هم زیاده !!!!!!!!! مثل اینکه دنیا برای آقای متکی وارونه شده هر چه دشمن بیشتر بهتر!!!!!!!
قدیما میگفتن هر چه دوست بیشتر بهتره حتی دشمن یک دونش هم زیاده !!!!!!!!! مثل اینکه دنیا برای آقای متکی وارونه شده هر چه دشمن بیشتر بهتر!!!!!!!
فقط تا اروپا؟
از قدیم گفتن عجله کار شیطونه !!!!!!!!! کمی صبر کنی نوبت به آمریکا هم میرسه!!!!!!!!!!
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