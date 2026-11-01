به گزارش تابناک، منوچهر متکی، نماینده مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفت: کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا، پرتغال و آلمان پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار جنگنده‌های آمریکایی قرار دادند تا پس از تجهیز به بمب و تسلیحات، علیه ملت ایران عملیات انجام دهند. بنابراین این کشورها نیز در جنایات آمریکا شریک هستند.



وی افزود: برداشتن محدودیت جغرافیایی مفهومش برای رزمندگان ما، ملت ما و طرفهای خارجی و دشمنان ما روشن است یعنی ما دیگر جنگمان اگر دربگیرد منطقه ای نیست فرامنطقه ای خواهد بود چون محدودیت جغرافیای در آن نیست.

