بازداشت یک اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران

رسانه‌های عبری از بازداشت یک صهیونیست به اتهام برقراری ارتباط با نهادهای امنیتی ایران و حزب الله خبر دادند. فرد بازداشت‌شده به ابتکار خود با نهادهای امنیتی ایران ارتباط برقرار کرده.

به گزارش تابناک؛ رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک) با همکاری پلیس، فردی از روستای «المزرعه» در نزدیکی نهاریا را بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، فرد بازداشت‌شده به ابتکار خود با نهادهای امنیتی ایران ارتباط برقرار کرده و ضمن ابراز همدلی با حزب‌الله، پیشنهاد انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی به نفع آن‌ها را بدون دریافت هیچ‌گونه دستمزد ارائه داده است.

طبق ادعای منابع اسرائیلی، این فرد مأموریت‌هایی از جمله تصویربرداری از تأسیسات راهبردی، پایگاه‌های نظامی و مراکز پلیس را انجام داده و تصاویر و مختصات این اماکن را در اختیار رابط‌های خود قرار داده است.

منبع: تسنیم



