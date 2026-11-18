بایدن در یک مکالمه تلفنی به نتانیاهو گفته: «تو مرد خوبی هستی. می‌دانم گاهی اختلاف‌نظر داشته‌ایم، اما هنوز دوستت دارم، رفیق!»

به گزارش تابناک؛ ظاهراً رابطه جو بایدن و بنیامین نتانیاهو پیچیده‌تر از چیزی بوده که در سخنرانی‌ها و خاطرات سیاسی دیده‌ایم!

طبق گزارشی از روزنامه جروزالم پست، متن آخرین تماس تلفنی این دو در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد بایدن، با وجود اختلافات سیاسی، حسابی از نخست‌وزیر اسرائیل تعریف کرده است.

بایدن در این مکالمه گفته: «تو مرد خوبی هستی. می‌دانم گاهی اختلاف‌نظر داشته‌ایم، اما هنوز دوستت دارم، رفیق!»

نکته جالب اینکه بایدن در کتاب خاطرات جدیدش از نتانیاهو انتقاد کرده است.

حالا انتشار این مکالمه، تفاوت میان لحن خصوصی رهبران سیاسی و مواضع علنی آن‌ها را دوباره به موضوع بحث تبدیل کرده است.

منبع: اقتصادنیوز



