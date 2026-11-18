عکس: یورش ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری

در پی تداوم عملیات‌های نظامی در اراضی اشغالی، ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری حمله کرده و وارد این شهر شد.