صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 261بازدید پ کد خبر: 4202648 ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۸:۳۲ عکس: یورش ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری در پی تداوم عملیاتهای نظامی در اراضی اشغالی، ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری حمله کرده و وارد این شهر شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاکرانه باختریارتش اسرائیلنابلسعکس بین الملل مطالب مرتبطعکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵عکس: راهاندازی بازار محلی در میان ویرانههای دمشقتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵عکس: پیامدهای حضور اسرائیل در جنوبغربی سوریهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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