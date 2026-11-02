لیبرمن حاضر به ائتلاف با نتانیاهو نیست

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» خبر داد گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» را برای تصدی پست نخست‌وزیری اسرائیل پیشنهاد خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ آویگدور لیبرمن امروز دوشنبه مخالفت قطعی خود را با پیوستن به دولتی به رهبری بنیامین نتانیاهو، اعلام و تأکید کرد، حتی اگر در قالب یک توافق چرخشی، نخست‌وزیری در دوره اول هم به او پیشنهاد شود.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد، لیبرمن که حزبش در انتخابات اخیر، هفت کرسی به دست آورده، در نخستین اظهارات خود پس از انتخابات گفت که تحت هیچ ساختار و فرمول سیاسی با نتانیاهو دور یک میز نخواهد نشست.

وی با بیان اینکه در طول مبارزات انتخاباتی موضع کاملاً شفافی در قبال نتانیاهو داشته است، باز هم تأکید کرد که این موضع به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

در خصوص اقدامات بعدی جناح اپوزیسیون، لیبرمن معتقد است اولین اقدامی که باید صورت گیرد، برکناری «امیر اوهانا»، رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) است؛ وی در این باره گفت: «او باید جایگزین شود و ما فوراً این کار را انجام خواهیم داد.»

وی همچنین از نامزدی یائیر لاپید، رهبر حزب «یش عتید» برای ریاست کنست حمایت کرد؛ هرچند لاپید هنوز رسماً قصد خود را برای نامزدی در این سمت اعلام نکرده است.

مخالفت لیبرمن با تشکیل «دولت اقلیت»

لیبرمن بار دیگر مخالفت خود را با تشکیل دولت اقلیت تکرار کرد و گفت که پیش از انتخابات موضع خود را صراحتاً اعلام کرده بود و نمی‌خواهد بحران سیاسی را طولانی‌تر کند.

دولت اقلیت دولتی است که احزاب تشکیل‌دهنده آن، به‌تنهایی یا در قالب ائتلاف، کمتر از نصف کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند؛ اما می‌توانند اعتماد پارلمان را به دست آورند و در قدرت بمانند.

او گفت: «من درباره دولت اقلیت هم شفاف بودم. این اتفاق نخواهد افتاد. پیش از انتخابات گفتم که وقت تلف نخواهیم کرد. ملاحظات و انتقادات متعددی در زمینه مسئولیت‌پذیری و صداقت نسبت به شرکای سیاسی خود دارم، اما این انتقادها را از موضع خود در خصوص تشکیل کابینه جدا می‌دانم».

لیبرمن که عهده دار وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هم بوده، فاش کرد در دیدار دوجانبه و خصوصی به آیزنکوت اطلاع داده که حزبش او را برای ریاست دولت معرفی خواهد کرد.

نتانیاهو شکست خورد، اما اپوزیسیون هم پیروز نشد

لیبرمن در ارزیابی نتایج انتخابات اذعان کرد که با وجود عدم پیروزی ائتلاف نتانیاهو، جناح اپوزیسیون نیز ناکام ماند و نتیجه به دست آمده برای اپوزیسیون را یک «شکست سنگین» توصیف کرد.

وی با بیان اینکه نتانیاهو و متحدانش از ۶۴ کرسی در انتخابات گذشته به ۵۳ کرسی در این انتخابات سقوط کردند و ۱۱ کرسی را از دست دادند، اما در عین حال گفت که اپوزیسیون نیز به نتیجه مورد انتظار نرسید و تنها ۴۸ کرسی به دست آورد.

لیبرمن بر این باور است بحث‌های مربوط به تشکیل دولت اقلیت یکی از دلایل اصلی افت آرای حزبش بوده است؛ وی خاطرنشان کرد مطرح شدن این موضوع در ۱۰ روز پایانی کارزار انتخاباتی، منجر به از دست رفتن بین ۷ تا ۸ کرسی شد.

وی گفت رای‌دهندگانی از حزب لیکود قصد داشتند به حزب او رای دهند، اما از بیم نخست‌وزیری آیزنکوت منصرف شدند؛ همچنین بخشی از رای‌دهندگانی که به سمت حزب او تمایل پیدا کرده بودند، دوباره به احزاب پیشین خود بازگشتند.

این سیاستمدار صهیونیست با بیان اینکه «کارزار دولت اقلیت به ما ضربه مهلکی زد»، جدال بر سر این‌که چه کسی نخست‌وزیر خواهد شد را عاملی دانست که به حزبش لطمه زد و تعداد کرسی‌های آن را کاهش داد.

منبع: فارس