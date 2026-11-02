ایهود باراک: نتانیاهو به دنبال جنگ با ایران است

به گزارش تابناک؛ ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در اظهاراتی رادیویی گفت: «هیچ داده‌های اطلاعاتی‌ و امنیتی وجود ندارد که اقدام فوری علیه ایران و حمله به این کشور را ضروری کند.»

باراک: حمله به ایران ضرورت امنیتی ندارد

به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی همچنین تاکید کرد نتانیاهو خواهان حمله به ایران است تا در قدرت باقی بماند و مانع از آن شود که سوابق بحث‌برانگیز عملکردش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مخالفت با جنگ‌طلبی نتانیاهو

روز گذشته نیز یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها در اراضی اشغالی، اعلام کرد که احتمال آغاز جنگی جدید با ایران رو به افزایش است و تکرار دورهای درگیری با این کشور، میزان ناکامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را آشکار می‌کند.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، گولان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که نتانیاهو از اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی لازم برای آغاز حمله‌ای جدید علیه ایران برخوردار نیست.

وی افزود: نباید امنیت اسرائیل به ابزاری در خدمت نبرد نتانیاهو برای حفظ بقای سیاسی‌اش تبدیل شود.

منبع: فارس