دزفول، امروز، و بوشهر، امروز و فردا غیرحضوری شدند؛ تهران، البرز، اراک و اصفهان نیز در معرض آلودگی هوا و چه بسا تعطیلی احتمالی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در پایان آبان، و آغاز هفته اول آذر، وضعیت فعالیت مدارس در استان‌های مختلف کشور تحت تأثیر شیوع بیماری‌های تنفسی، آلودگی هوا و شرایط جوی قرار گرفته است.

در حالی که تعطیلی مدارس دزفول برای امروز و استان بوشهر برای امروز شنبه ۳۰ آبان و فردا یکشنبه اول آذر اعلام شده، بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد چند استان دیگر نیز در روزهای آینده ممکن است با محدودیت فعالیت آموزشی یا غیرحضوری شدن مدارس مواجه شوند.

این تصمیم در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و عبور روند بیماری از آستانه هشدار اتخاذ شده و هدف آن کاهش تماس دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال بیماری در محیط‌های آموزشی عنوان شده است.

در سایر استان‌ها، تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعیه رسمی و قابل تأییدی درباره تعطیلی سراسری مدارس منتشر نشده است.

در استان تهران، با وجود نگرانی‌ها درباره افزایش آلودگی هوا، تعطیلی مدارس برای امروز شنبه اعلام نشده است. وضعیت استان‌های البرز، اصفهان، مرکزی، مازندران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و غربی و سایر استان‌ها نیز باید بر اساس اطلاعیه‌های رسمی استانداری‌ها و آموزش‌وپرورش دنبال شود.

بنابراین، در حال حاضر تنها مورد تأییدشده در این گزارش، غیرحضوری شدن مدارس استان بوشهر در دو روز شنبه و یکشنبه است و نباید احتمال تعطیلی در سایر استان‌ها را به‌عنوان تصمیم قطعی تلقی کرد.

کدام استان‌ها در معرض تعطیلی هستند؟

در کنار وضعیت امروز مدارس، بررسی گزارش‌های هواشناسی و شرایط جوی روزهای آینده نشان می‌دهد سه عامل اصلی می‌توانند در تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس نقش داشته باشند؛ نخست افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، دوم ورود موج بارشی به مناطق شمالی کشور و سوم بیماریهای تنفسی مثل آنفلوآنزا.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، از امروز شنبه تا پیش از ظهر دوشنبه دوم آذر، به دلیل پایداری نسبی جو، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در تهران، کرج، اراک و اصفهان وجود دارد.

این وضعیت به‌ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی می‌تواند شرایط نامناسبی برای گروه‌های حساس و دانش‌آموزان ایجاد کند.

در تهران و البرز، تراکم جمعیت و ترافیک شهری از عوامل تشدیدکننده آلودگی هوا هستند. در اراک و اصفهان نیز فعالیت منابع صنعتی در کنار سکون هوا می‌تواند به افزایش غلظت آلاینده‌ها منجر شود.

به همین دلیل، این چهار منطقه در روزهای ابتدایی هفته از مهم‌ترین نقاطی هستند که احتمال تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس در آن‌ها وجود دارد؛ البته تصمیم نهایی به شاخص کیفیت هوا و نظر کارگروه‌های اضطرار آلودگی هوا بستگی دارد.

بارشها و ناپایداری‌ها

در جبهه دیگر شرایط جوی، از فردا یکشنبه اول آذر با عبور موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در مناطقی از شمال غرب، گیلان، مازندران و خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی شده است.

در ارتفاعات این مناطق نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

این شرایط به‌ویژه در مناطق کوهستانی و محورهای مواصلاتی می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در رفت‌وآمد دانش‌آموزان شود. در صورت تشدید بارندگی یا برف، احتمال تعطیلی مدارس برخی شهرستان‌ها و مناطق روستایی وجود خواهد داشت.

استان‌های شمال غرب کشور نیز به دلیل قرار گرفتن در محدوده تأثیر موج‌های جوی، باید در فهرست مناطق قابل توجه برای احتمال تعطیلی قرار بگیرند.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه سوم آذر نیز در مناطقی از شمال غرب افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

در این استان‌ها، احتمال تعطیلی بیشتر به مناطق سردسیر، مرتفع و شهرستان‌هایی مربوط می‌شود که با بارش برف یا اختلال در تردد مواجه شوند.

خوزستان نیز از استان‌هایی است که در روزهای آینده باید وضعیت کیفیت هوای آن مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس گزارش‌های هواشناسی استان، افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ خوزستان می‌تواند ادامه داشته باشد.

در صورت تشدید آلودگی، احتمال بررسی محدودیت فعالیت مدارس در برخی شهرهای استان وجود خواهد داشت.

در حال حاضر، مهم‌ترین خبر قطعی تعطیلی مدارس مربوط به استان بوشهر است و سایر مناطق نام‌برده‌شده در فهرست استان‌های مستعد تعطیلی یا غیرحضوری شدن در روزهای آینده قرار دارند.