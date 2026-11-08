آخرین وضعیت تعطیلی مدارس در روز دوشنبه

در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارندگی شدید، احتمال وقوع سیلاب و کاهش دما در برخی مناطق کشور، موضوع تعطیلی مدارس برای روز دوشنبه ۱۸ آبان به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در حالی که روز یکشنبه مدارس چند استان و شهرستان غیرحضوری بودند، هنوز تعطیلی مدارس بسیاری از مناطق برای فردا به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

کدام استان‌ها روز یکشنبه تعطیل بودند؟

روز یکشنبه مدارس برخی مناطق کشور به دلیل شرایط جوی غیرحضوری شدند:

لرستان: الیگودرز، دورود، چگنی، ازنا، زاغه، پاپی و زز و ماهرو.

خوزستان: مدارس نوبت صبح ۱۱ شهرستان از جمله اندیمشک، ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، لالی و ماهشهر.

بوشهر: شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دشتستان.

ایلام: مدارس همه مقاطع.

کهگیلویه و بویراحمد: مدارس در نوبت صبح و عصر.

این تصمیم‌ها مربوط به روز یکشنبه است و تمدید آنها برای دوشنبه نیازمند اعلام رسمی جدید است.

وضعیت استانها

در تهران، با وجود هشدارهای هواشناسی درباره بارندگی شدید، تعطیلی سراسری مدارس تأیید نشده است. تصمیم‌گیری درباره مناطق پرخطر و حاشیه رودخانه‌ها به‌صورت موردی انجام می‌شود.

در البرز نیز با توجه به شرایط جوی و کاهش دما، خانواده‌ها باید منتظر اطلاعیه رسمی مسئولان استان باشند.

برای روز دوشنبه ادامه بارندگی در گیلان، مازندران و گلستان پیش‌بینی شده است. خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز در معرض ناپایداری‌های جوی قرار دارند.

با این حال، تاکنون تعطیلی مدارس این استان‌ها برای دوشنبه به‌طور قطعی تأیید نشده است.

همچنین با توجه به تداوم بارندگی‌ها و مشکلات ایجادشده در برخی راه‌های روستایی لرستان و خوزستان، احتمال اتخاذ تصمیم‌های منطقه‌ای برای مدارس وجود دارد؛ اما نمی‌توان بدون مصوبه جدید، تعطیلی روز یکشنبه را به دوشنبه تعمیم داد.

کدام استان‌ها منتظر خبر باشند؟

با توجه به شرایط جوی، پیگیری وضعیت مدارس در استان‌های تهران، البرز، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، خوزستان، ایلام، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد اهمیت بیشتری دارد.

تا زمان تنظیم این گزارش، فهرست جامع و تأییدشده‌ای از تعطیلی مدارس برای دوشنبه ۱۸ آبان منتشر نشده است. اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تعطیلی برخی استان‌ها را نباید بدون تأیید استانداری یا آموزش‌وپرورش قطعی تلقی کرد.

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