درگیری نتانیاهو و بنت با محوریت قطر

نشست رهبران احزاب اسرائیل به صحنه جدال لفظی نتانیاهو و نفتالی بنت بدل شد؛ جایی که بنت با اشاره به پرونده ارتباط مشاوران نتانیاهو با قطر و تحقیقات درباره حمله ۷ اکتبر، سخنان نخست‌وزیر اسرائیل را قطع کرد.

به گزارش تابناک؛ منابع اسرائیلی گزارش دادند: نتانیاهو که خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شده بود، در سخنرانی خود به احزاب عرب حمله کرد و مخالفانش را به تلاش برای تشکیل دولت با حمایت گروه‌های تروریستی متهم کرد. اما نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، با فریادهایی سخنان او را قطع کرد و پرسید: «مشاوران قطری خودت چه؟ تحقیق در مورد ۷ اکتبر چه؟»

این درگیری روز سه‌شنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، در مراسم سنتی عکس دسته‌جمعی رهبران احزاب در کنست و یک روز پس از آغاز به کار بیست‌وششمین دوره پارلمان اسرائیل رخ داد.

نتانیاهو در بخشی از سخنانش خطاب به ائتلاف مخالفان گفت: «شما که می‌خواهید با حامیان تروریسم دولت تشکیل دهید، نمی‌فهمید آن‌ها واقعاً به دنبال چه چیزی هستند. آرمان ملی آن‌ها چیست؟ ولید الهوشله، عضو حزب رَعَم و شریک دولتی که شما می‌خواهید تشکیل دهید، می‌گوید: یهودیان در تل‌آویو مهاجران و شهرک‌نشین هستند.»

نخست‌وزیر اسرائیل در حالی چنین اتهامی را مطرح کرد که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره تلاش خود او برای همکاری با منصور عباس، رهبر حزب رعم، منتشر شده بود. همچنین یک روز پیش از این مراسم فاش شد که ناتان اشل، از نزدیکان نتانیاهو، پیش و پس از انتخابات با منصور عباس تماس گرفته و درباره همکاری سیاسی با او گفت‌وگو کرده است.

بنت: درباره مشاوران قطری خودت چه؟

نفتالی بنت پس از سخنان طولانی نتانیاهو علیه احزاب عرب، صحبت‌های او را قطع کرد و با صدای بلند گفت: «مشاوران قطری خودت چه؟ درباره تحقیق در مورد ۷ اکتبر چه؟»

اشاره بنت به پرونده موسوم به «قطرگیت» و اتهام ارتباط برخی نزدیکان و مشاوران نتانیاهو با قطر بود؛ پرونده‌ای که به یکی از موضوعات جنجالی سیاست اسرائیل تبدیل شده است

بنت در ادامه سخنان نتانیاهو را بار دیگر قطع کرد و در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر درباره ضرورت بررسی دخالت بازیگران خارجی در نتایج انتخابات گفت: «پس تحقیق درباره ۷ اکتبر چه شد؟ مشاوران قطری چه؟ چرا قطر را کشور دشمن اعلام نمی‌کنید؟»

نتانیاهو در این مراسم همچنین خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد و گفت اسرائیل در برابر تهدیدهای بزرگی قرار دارد که مقابله با آن‌ها مستلزم کنار گذاشتن اختلافات سیاسی است.

درگیری در صحن کنست بالا گرفت

تنش‌ها به سخنان نتانیاهو و بنت محدود نماند. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، در اعتراض به اظهارات نخست‌وزیر جلسه را ترک کرد. گیلاد کاریو، دیگر عضو این حزب، نیز پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها از سالن بیرون برده شد.

در ادامه، ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب قدرت یهودی، خطاب به بنت گفت: «تو می‌خواهی با فهرست مشترک (ائتلاف احزاب عرب) بنشینی و حالا چنین حرف‌هایی می‌زنی؟»

در این میان، سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر اسرائیل نیز در جریان این مراسم به واکنش بنت توجه نشان داد و در حالی که او با صدای بلند به نتانیاهو اعتراض می‌کرد، لبخند می‌زد.

منبع: عصرایران



