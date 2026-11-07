پیشنهاد نجومی برای بازنشستگی نتانیاهو





بر اساس آنچه کاسپیت در وب‌سایت روزنامه عبری‌زبان معاریو نوشت، این تاجر حاضر بود مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار را در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری بسته در اختیار نتانیاهو قرار دهد تا او به مدت ۱۰ سال، سالانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به‌صورت نقدی دریافت کند.





به نوشته این روزنامه‌نگار، تنها شرط این پیشنهاد، کناره‌گیری همیشگی نتانیاهو از سیاست در سرزمین‌های اشغالی بود.





کاسپیت به نقل از این تاجر ثروتمند نوشت که یکی از نزدیکان نتانیاهو در واکنش به این پیشنهاد، جمله عجیبی به او گفته بود: «فکر می‌کنی او به پول علاقه دارد؟»





به گفته کاسپیت، این پیشنهاد در آن زمان به نتانیاهو منتقل نشد. یکی از نزدیکان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز به آن تاجر گفته بود: «در ارائه پیشنهادت اشتباه کردی؛ باید آن را به سارا اطلاع می‌دادی.»





این روزنامه‌نگار صهیونیست در ادامه با کنایه به نقش سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در مسائل مالی خانواده نوشت که او یا نمایندگانش طی هفته‌های اخیر درگیر مناقشه‌ای شدید با بخش مالی و حقوقی دفتر نتانیاهو بر سر بازپس‌گیری ۱۲ شِکِل، بهای یک وعده فلافل که نتانیاهو خورده بود، شده‌اند.

منبع: ایسنا

به گزارش تابناک؛ بن کاسپیت، روزنامه‌نگار صهیونیست روز شنبه فاش کرد که چند سال پیش یک تاجر ثروتمند و شناخته‌شده از طریق یکی از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیشنهادی مالی برای کناره‌گیری او از فعالیت سیاسی مطرح کرده بود.