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عیادت نماینده آیتالله سیستانی از آیتالله وحید خراسانی
حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی با حضور در یکی از بیمارستانهای شهر قم پیگیر درمان و وضعیت سلامت حضرت آیتالله وحیدخراسانی شد.
به گزارش تابناک از حوزه علمیه قم، حجتالاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله سیستانی با حضور در یکی از بیمارستانهای شهر مقدس قم پیگیر درمان و وضعیت سلامت حضرت آیتالله وحید خراسانی شد.
حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی در گفتوگو با فرزند ارشد حضرت آیتالله وحیدخراسانی (حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی) از نزدیک در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند مداوا و مراقبتهای پزشکی معظمله قرار گرفت.
وی همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای این مرجع عالیقدر جهان تشیع، از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد که به برکت ادعیه حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) ، هرچه زودتر صحت و عافیت کامل به ایشان بازگردد و وجود پربرکت این فقیه وارسته و استاد برجسته حوزههای علمیه، سالیان متمادی منشأ فیض و برکت برای جهان تشیع و حوزههای علمیه باشد.
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