به گزارش تابناک از حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانیبا حضور در یکی از بیمارستان‌های شهر مقدس قم پیگیر درمان و وضعیت سلامتشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی در گفت‌وگو با فرزند ارشد حضرت آیت‌الله وحیدخراسانی (حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی) از نزدیک در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند مداوا و مراقبت‌های پزشکی معظم‌له قرار گرفت.

وی همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد که به برکت ادعیه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) ، هرچه زودتر صحت و عافیت کامل به ایشان بازگردد و وجود پربرکت این فقیه وارسته و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، سالیان متمادی منشأ فیض و برکت برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه باشد.