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پزشکیان پیگیر سلامتی آیت‌الله وحیدخراسانی شد

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، ضمن جویا شدن از آخرین وضعیت سلامت و روند درمان ایشان، برای این مرجع عالی‌قدر آرزوی شفای عاجل کرد.

کد خبر: 4200401تاریخ انتشار: 1122 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، فرزند حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، ضمن جویا شدن از وضعیت سلامت و روند درمان این مرجع عالی‌قدر، برای ایشان سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن آرزوی سلامتی برای حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، در جریان آخرین وضعیت درمان و شرایط جسمانی ایشان قرار گرفت.

پزشکیان همچنین با تأکید بر جایگاه والای مراجع عظام تقلید و نقش ارزشمند آنان در هدایت معنوی و دینی جامعه، از درگاه خداوند متعال، سلامتی و عافیت کامل این مرجع عالی‌قدر را خواستار شد.

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برچسب ها

پزشکیانآیت الله وحید خراسانیسلامتی

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