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آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام شیعه، از روز گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده‌اند.

کد خبر: 4200030تاریخ انتشار: 2187 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام شیعه، از روز گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده‌اند.

یکی از نزدیکان این مرجع عالی قدر از مؤمنین درخواست کرده برای شفای عاجل و سلامتی این فقیه شیعه دعا کنند.

منبع: فارس

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بیمارستانبخش مراقبت های ویژهحضرت آیت الله وحید خراسانی

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