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آیت‌الله وحید خراسانی در بیمارستان‌بستری شد

آیت‌الله حسین وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد.

کد خبر: 4201474تاریخ انتشار: 1188 بازدید۰

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؛در همین رابطه دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، روند درمان و وضعیت ارائه خدمات پزشکی به آیت‌الله وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، را پیگیری میکند.

به گزارش تابناک، در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، ابرازه ضمن بررسی روند درمان و پیگیری اقدامات پزشکی انجام‌شده، بر هماهنگی بخش‌های درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و امکانات بیمارستان برای تداوم ارائه خدمات درمانی مناسب به آیت‌الله وحید خراسانی تأکید کرد.

ایشان چند روز پیش نیز در بیمارستان بستری و ترخیص شده بود.


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بیمارستانبستریحضرت آیت الله وحید خراسانی

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