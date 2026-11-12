1188بازدید۰
آیتالله وحید خراسانی در بیمارستانبستری شد
آیتالله حسین وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستانهای قم بستری شد.
؛در همین رابطه دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، روند درمان و وضعیت ارائه خدمات پزشکی به آیتالله وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، را پیگیری میکند.
به گزارش تابناک، در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، ابرازه ضمن بررسی روند درمان و پیگیری اقدامات پزشکی انجامشده، بر هماهنگی بخشهای درمانی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و امکانات بیمارستان برای تداوم ارائه خدمات درمانی مناسب به آیتالله وحید خراسانی تأکید کرد.
ایشان چند روز پیش نیز در بیمارستان بستری و ترخیص شده بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.