؛در همین رابطه دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، روند درمان و وضعیت ارائه خدمات پزشکی به آیت‌الله وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، را پیگیری میکند.

به گزارش تابناک، در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، ابرازه ضمن بررسی روند درمان و پیگیری اقدامات پزشکی انجام‌شده، بر هماهنگی بخش‌های درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و امکانات بیمارستان برای تداوم ارائه خدمات درمانی مناسب به آیت‌الله وحید خراسانی تأکید کرد.

ایشان چند روز پیش نیز در بیمارستان بستری و ترخیص شده بود.



