همزمان با رسیدگی‌های قضایی به پرونده انجمن اتیسم، مدیرعامل این انجمن تغییر کرد و جای خود را به مدیر جدید _با تخصص در حوزه روابط بین‌الملل_ داد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، انجمن اتیسم ایران در حالی از تغییر مدیرعامل خود خبر می‌دهد که پرونده این انجمن همچنان در کانون انتقادهای رسانه‌ای و بررسی‌های قضایی قرار دارد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سایت رسمی انجمن، در نشستی که روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با حضور رئیس هیئت‌مدیره، بنیان‌گذار و جمعی از مدیران برگزار شد، دکتر محمودرضا گلشن‌پژوه به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی و از سعیده صالح‌غفاری، مدیرعامل پیشین و بنیان‌گذار انجمن، قدردانی شد.

در این نشست، مجتبی خسروتاج، رئیس هیئت‌مدیره، مدیریت انجمن را «امانتی بزرگ» خواند که حاصل اعتماد مردم، خانواده‌ها، خیرین و داوطلبان است و گفت: «در یک سازمان مردم‌نهاد، ممکن است افراد و مسئولیت‌ها تغییر کنند، اما آرمان‌ها و رسالت‌ها باید پایدار بمانند.» او با اشاره به سوابق علمی و بین‌المللی مدیرعامل جدید ابراز امیدواری کرد که تجربه او «به توسعه تعاملات علمی و تخصصی انجمن کمک کند.»

صالح‌غفاری نیز در این نشست با مرور دستاوردهای گذشته خود، تأکید کرد که «دستاوردهای این مجموعه حاصل کار و همراهی یک فرد نبوده و خانواده‌ها و نیروهای انسانی، مهم‌ترین سرمایه انجمن به شمار می‌روند.» او گفت همچنان خود را همراه انجمن می‌داند و «در هر جایگاهی که بتواند» برای ادامه این مسیر تلاش خواهد کرد.

وعده‌های مدیرعامل جدید

مدیرعامل جدید نیز وعده داد در هفته‌های نخست از طریق گفت‌وگو با هیئت‌مدیره، مدیران، کارشناسان و خانواده‌ها شناخت دقیق‌تری از وضعیت انجمن به دست آورد و «درِ اتاق او به روی همکاران و خانواده‌ها باز خواهد بود.»

در حکم انتصاب گلشن‌پژوه بر «توسعه ساختار حرفه‌ای انجمن، تقویت مطالبه‌گری و اثرگذاری اجتماعی، افزایش مشارکت و رضایتمندی خانواده‌ها، شفافیت و پاسخگویی، ارتقای بهره‌وری و توسعه تعاملات علمی و بین‌المللی» تأکید شده است.

جابه‌جایی در سایه انتقادها

این تغییر مدیریتی در شرایطی اعلام می‌شود که انجمن اتیسم ایران در ماه‌های گذشته با گزارش‌های انتقادی و مستند رسانه‌ها از جمله تابناک مواجه بود است؛ گزارش‌هایی که بر ابهام در منابع مالی، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود تمرکز داشتند.

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حالا با کنار رفتن خانم غفاری از سمت اجرایی، پرسش اصلی این است: آیا این تغییر، آغازی واقعی برای اصلاح ساختاری است یا صرفاً یک «جابه‌جایی صندلی»؟

نکته مهم آن است که خانم غفاری اگرچه از مدیرعاملی کنار گذاشته شده، اما در متن خبر انجمن همچنان با عنوان «بنیان‌گذار» از او یاد می‌شود و ظاهرا عضو هیات مدیره نیز خوهد بود. حضور چهره‌های موثر و قدیمی انجمن در ترکیب هیئت‌مدیره نیز حفظ شده است. این واقعیت، تردیدها درباره عمق اصلاحات را جدی‌تر می‌کند.

در انتظار نتایج بررسی‌ها

در گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها، ابهام در منابع مالی، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود، به‌عنوان محورهای اصلی مشکلات انجمن مطرح شده‌اند. حالا با جابه‌جایی خانم غفاری، به نظر می‌رسد انجمن تلاش دارد تصویری از «تغییر» ارائه دهد.

انتظار خانواده‌های کودکان اوتیستیک و افکار عمومی این است که تغییرات به شفافیت کامل و پاسخ‌گویی و رسیدگی کامل به ابهامات بینجامد، نه به تغییر چهره‌ها در یک ساختار دست‌نخورده.